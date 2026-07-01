Op 80-jarige leeftijd verrast Helen Mirren met een nieuw asymmetrisch kapsel.

De Brits-Amerikaanse actrice Helen Mirren zorgde voor opschudding in Taormina, Italië, met een asymmetrische coupe, een opvallende afwijking van haar kenmerkende bobkapsel.

Een opvallende verschijning op het filmfestival van Taormina.

Het was in Italië, op het eiland Sicilië, dat Helen Mirren haar nieuwste stijlverrassing onthulde. De Oscarwinnende actrice bezocht het 72e filmfestival van Taormina, een van Europa's oudste en meest prestigieuze filmfestivals. Op de rode loper trok ze meteen de aandacht van de fotografen – niet alleen met haar outfit, maar vooral met haar opvallende haartransformatie. Deze verschijning past in het rijtje van haar eerdere memorabele optredens op de meest prestigieuze rode lopers van Europa.

Een asymmetrische snit, een afwijking van haar kenmerkende bobkapsel.

Helen Mirren, jarenlang bekend om haar kenmerkende bobkapsel tot op de schouders, heeft gekozen voor een gedurfde transformatie: haar haar is kortgeknipt tot in haar nek in een uitgesproken moderne, asymmetrische stijl. Verre van een subtiele evolutie, heeft Helen Mirren gekozen voor een echte verandering, waarmee ze breekt met het kapsel dat jarenlang haar handelsmerk was. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat experimenteren op 80-jarige leeftijd nog steeds springlevend is.

Haar zilvergrijze haar was duidelijk zichtbaar.

Helen Mirren heeft niet alleen de vorm van haar kapsel veranderd; ze omarmt ook volledig haar van nature grijze haar. Dit grijs, dat een van haar meest herkenbare kenmerken is geworden, wordt nu gecombineerd met een kortere, meer gestructureerde snit, waardoor het visuele effect versterkt wordt. Deze nadruk op natuurlijk grijs haar maakt deel uit van een bredere benadering van het accepteren van ouder worden, iets waar Helen Mirren zich al jaren publiekelijk voor inzet. Deze consistentie tussen haar woorden en haar uiterlijk draagt ertoe bij dat ze een inspirerend voorbeeld is voor veel vrouwen.

Een koraalkleurige jurk voor de rode loper.

Om haar nieuwe kapsel compleet te maken, droeg Helen Mirren een geplooide midi-jurk met V-hals in een levendige koraalkleur die haar teint en nieuwe coupe accentueerde. Een versierde riem benadrukte haar taille en gaf de outfit een vleugje haute couture. De verfijnde maar stralende jurk is een perfect voorbeeld van de flair die de actrice al decennia lang op de rode loper uitstraalt. Een elegant silhouet dat moderniteit en verfijning combineert.

Bijpassende accessoires

Om haar look compleet te maken, koos Helen Mirren voor zorgvuldig op elkaar afgestemde accessoires. Ze droeg metallic sandalen met hakken, een goudkleurige, gestructureerde clutch en een bijzonder verfijnde diamanten set – een delicate hangerketting en lange oorbellen bezet met edelstenen. Deze subtiele gelaagdheid ving het licht op zonder af te leiden van de koraalkleur van de jurk. Ook haar make-up weerspiegelde de kleur van haar outfit, met papaverrode lippenstift en blush die de algehele harmonie van haar look completeerden.

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"Tachtig jaar oud zijn is fantastisch."

Dit nieuwe kapsel past in een persoonlijke benadering die Helen Mirren al jaren openlijk uitdraagt: een vredige en vreugdevolle relatie met ouder worden. "Ik zeg altijd dat je óf jong sterft óf oud wordt. Er is niets daartussenin. En ik wilde nooit jong sterven. Ik ben te nieuwsgierig naar het leven; ik wil zien wat er daarna gebeurt!", vertelde de actrice in een interview in oktober 2025.

Later in hetzelfde interview lichtte Helen Mirren haar visie op ouder worden verder toe, met haar kenmerkende openhartigheid. "Weg met conventies, ik leef, ik werk, ik kan een glas wijn drinken, ik kan make-up dragen, ik kan naar muziek luisteren, ik kan naar een prachtige zonsondergang kijken, ik kan naar het theater gaan, ik kan een film kijken, ik kan Netflix bingewatchen en ik kan mijn leven leiden. Dat is prachtig," verklaarde de actrice . Dit zijn vrije en inspirerende woorden, een schril contrast met een industrie waar de druk op het uiterlijk van vrouwen nog steeds aanzienlijk is.

Met haar korte, asymmetrische kapsel, zilvergrijze outfit en opvallende koraalkleurige jurk maakte Helen Mirren een verbluffende verschijning op het filmfestival van Taormina. Ze bewees eens te meer dat het mogelijk is om te verrassen, te evolueren en nieuwe stilistische richtingen te verkennen zonder je eigen identiteit te verloochenen.