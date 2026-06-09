De outfit van tennisster Naomi Osaka, bestaande uit een korte broek en hoge hakken, heeft veel reacties uitgelokt.

Julia P.
@naomiosaka / TikTok

Naomi Osaka blijft de regels van tennis en mode op hun kop zetten. Onlangs haalde de Japanse kampioene de krantenkoppen niet op de officiële toernooibanen, maar tijdens een evenement in Parijs.

Een silhouet dat tegen de stroom ingaat.

Op de foto's die sindsdien de ronde doen, poseert Naomi Osaka met racket in de hand op een gravelbaan in de binnenplaats van een Parijs hotel, onder rood-wit gestreepte parasols. Ze draagt een spijkerbroekje met daaroverheen een los zwart shirt. Een bedrukte haarband is het enige grafische element in haar outfit. Het zijn vooral haar zwarte stilettohakken die de aandacht trekken – een keuze die totaal niet past bij de sneakers die je op zo'n ondergrond zou verwachten.

Het contrast dat tot discussie leidt: sport versus hakken.

Op sociale media zorgde de outfit van Naomi Osaka direct voor een stortvloed aan reacties. Sommigen vonden het een gewaagde keuze die verschillende stijlen combineerde – het beeld van een witte tennisoutfit met dat van een veel chiquere dresscode. Anderen vonden het een te groot contrast, waardoor de tennisbaan in een modeshow veranderde.

In werkelijkheid heeft viervoudig Grand Slam-kampioene Naomi Osaka al jarenlang een mix van genres gecultiveerd: topsporter die ook model staat voor Louis Vuitton, Nike-ambassadeur die samenwerkt met modeontwerpers, en actieve moeder die met haar dochter Shai poseert voor de meest toonaangevende tijdschriften.

Een krachtig mode-icoon

Dit is niet de eerste keer dat Naomi Osaka van een tennisevenement een fotomoment maakt. Tijdens Roland-Garros 2026 betrad ze de Suzanne-Lenglen-baan in een zwart korset met daaroverheen een gouden jurk, geïnspireerd op de Eiffeltoren, ontworpen door Nike en Kevin Germanier. Op de Australian Open afgelopen januari koos ze voor een outfit geïnspireerd op een kwal, met een sluier en parasol, ontworpen in samenwerking met de Londense ontwerper Robert Wun.

Bij elke wedstrijd dezelfde boodschap: breek los van de uniforme witte tenniskleding en maak van de baan een ruimte voor persoonlijke expressie. "Ik trek me niets aan van de kritiek. Ik kom tennissen, niet een modeshow opvoeren. En als anderen dat wel willen, laat ze dan maar gaan," vertrouwde ze me onlangs toe, in reactie op journalisten die haar kledingkeuze aan de kaak stelden.

Een aanpak die verder gaat dan alleen het kiezen van kleding.

Het is meer dan zomaar een outfit; er ontstaat een ware visuele identiteit – die van een atlete die haar recht opeist om in haute couture te spelen en om zowel op de baan als op straat gedurfd te zijn. De combinatie van shorts en hakken van deze Parijse verschijning maakt deel uit van een bredere beweging: die van een generatie speelsters die niet langer toestemming van hun bond vragen voordat ze hun individualiteit laten zien.

Met haar nieuwste verschijning in korte broek en hoge hakken laat Naomi Osaka ons weer eens zien waarom ze een van de meest gevolgde atleten in de modewereld is geworden. Ze is een speelster die weigert te kiezen tussen sportieve prestaties en stijlvolle expressie.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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