Deze zangeres van 60 jaar zorgt voor opschudding in een korset met veters.

Fabienne Ba.
@shaniatwain / Instagram

De Canadese countryzangeres Shania Twain maakte een bijzonder opvallende verschijning in Wembley (Engeland) in een zwarte outfit, als openingsact van de tournee van Harry Styles.

Een optreden in het Wembley Stadium.

Op een van 's werelds meest legendarische podia liet Shania Twain de temperatuur flink oplopen. Op 12 juni 2026 trad de Canadese zangeres op in het Wembley Stadium in Londen, als voorprogramma van Harry Styles tijdens zijn "Together, Together"-tournee. Deze concertreeks, die momenteel in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, brengt twee artiesten met zeer verschillende muziekstijlen samen. Tijdens dit optreden in Londen maakte het country-icoon een blijvende indruk, zowel met haar performance als met haar outfitkeuze.

Een zwart korset met veters en een micro-shortje.

Voor haar optreden op het podium koos Shania Twain voor een volledig zwarte, op kant geïnspireerde outfit. Het pronkstuk van haar ensemble was een strapless korset met vetersluiting aan de voorkant, afgewerkt met een bijzonder verfijnde kanten rand. Het korset had ook een uitsnijding onder de buste. Shania Twain combineerde het met een zwart micro-shortje, eveneens versierd met kant, wat de outfit van top tot teen perfect afmaakte. Deze combinatie straalt een sterke en theatrale podiumpresentatie uit.

Zwarte en glanzende accessoires om het effect te versterken.

Wat accessoires betreft, liet de zangeres niets aan het toeval over. Shania Twain droeg een zwarte panty en lange, vingerloze handschoenen die tot haar ellebogen reikten, passend bij de stijl van haar outfit. Om haar nek ving een brede, rijkelijk versierde kraag het licht op, vergezeld van meerdere kruisvormige hangers.

Aan haar voeten droeg ze zwarte suède dijhoge laarzen die tot aan haar knieën reikten, waarmee ze een look creëerde die zowel rockachtig als theatraal was. Deze gelaagde, glinsterende zwarte kledingstukken transformeerden elke beweging die Shania Twain op het podium maakte in een opvallend visueel moment. En om deze zorgvuldig samengestelde outfit af te maken, koos Shania Twain voor volumineus, golvend haar in een ultrachique podiumstijl.

Een opmerkelijk optreden tijdens de Academy of Country Music Awards.

Het concert in Wembley vindt slechts enkele weken na een ander veelbesproken optreden van Shania Twain plaats. Op 17 mei 2026 presenteerde ze de Academy of Country Music Awards in Las Vegas. Voor die gelegenheid koos ze een met pailletten bezaaide jurk van Falguni Shane Peacock, versierd met panterborduurwerk. Shania Twain verraste haar fans ook met een nieuw kapsel: een rechte pony.

Ze verwerpt de 'rustiger aan doen'-normen die vaak aan vrouwen boven de 50 worden opgelegd. Door talloze spraakmakende optredens te verzorgen, bewijst ze haar recht om met dezelfde intensiteit als in haar beginjaren op het podium te staan. Deze aanpak sluit aan bij die van andere iconen zoals Madonna, Cher en Tina Turner, die op hun eigen manier weigerden zich te laten beperken tot een rigide beeld van vrouwen boven de 50 in de muziekindustrie.

Met haar korset met veters, microshorts en sierlijke kraag bewijst Shania Twain eens te meer haar esthetische vrijheid, haar meesterschap in de podiumkunsten en haar vermogen om haar stijl steeds opnieuw uit te vinden. Het is een demonstratie dat je een icoon kunt zijn en tegelijkertijd kunt blijven verrassen, scène na scène, look na look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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