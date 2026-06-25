In een jurk versierd met veren geeft Nina Dobrev een nieuwe draai aan de bruidstrend.

Léa Michel
@nina / Instagram

De Bulgaars-Canadese actrice en model Nina Dobrev zorgde voor een sensatie op de rode loper van het filmfestival van Taormina in Italië. Ze gaf een nieuwe draai aan de "bruids"-trend – geïnspireerd op trouwjurken – in een spectaculaire creatie versierd met veren en kristallen. Haar verschijning bleef zeker niet onopgemerkt.

Een jurk versierd met veren

Voor de gelegenheid droeg Nina Dobrev een strapless korsetjurk, speciaal op maat gemaakt door One/Of by Patricia Voto. Het aansluitende lijfje was voorzien van een jacquard bloemenmotief, met delicate groene stengels en kleurrijke bloemen in tinten blauw, roze en geel. Vanaf halverwege de dijen ging de stof over in lichtgewicht tule, bedekt met roze verenkwastjes die bij elke beweging fladderden. Verenapplicaties en fonkelende kristallen sierden de jurk en gaven het silhouet een dramatische uitstraling.

Een herinterpretatie van de bruidstrend

Hoewel de jurk van een afstand de ingetogen elegantie van een trouwjurk uitstraalde, bleek hij van dichtbij vol verrassingen te zitten. In plaats van het gebruikelijke minimalisme van witte jurken, koos Nina Dobrev voor een theatrale en gelaagde versie, waarin veren en strass-steentjes de gevestigde normen uitdaagden. Het was een manier om de populaire 'bruidsjurk'-trend op de rode loper opnieuw uit te vinden door er een vleugje lef en eigenzinnigheid aan toe te voegen.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om dit opvallende kledingstuk compleet te maken, koos Nina Dobrev voor zilveren sandaaltjes met bandjes en een iriserend effect dat de schittering van de kristallen op haar jurk weerspiegelde. Ze maakte de look af met diamanten oorbellen en lichte make-up in roze tinten. Later die dag, tijdens een fotomoment, koos Nina Dobrev voor een tweede, meer minimalistische look: een parelgrijze capejurk, gedrapeerd over haar schouders, gecombineerd met witte sandalen.

Op het filmfestival van Taormina voor zijn korte film.

Deze verschijning viel samen met een belangrijk moment voor de actrice. Nina Dobrev was in Taormina om haar korte film "General Admission" te presenteren, die ze produceerde en waarin ze de hoofdrol speelt. Op de rode loper poseerde ze naast haar medespelers, waarmee ze bevestigde dat ze zich als actrice evenzeer thuis voelt voor de camera als in de spotlights.

Met deze met veren versierde jurk maakte Nina Dobrev een van de meest opvallende verschijningen op het Taormina Festival. Een staaltje stijl dat menig aanstaande bruid op zoek naar originaliteit zou moeten inspireren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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