"Ze ziet er niet uit als 45": Paris Hilton schittert in een poederroze jurk

De Amerikaanse zakenvrouw Paris Hilton deelde een reeks foto's in een oogverblindend poederroze outfit. Haar verschijning betoverde haar volgers, van wie velen haar tijdloze stijl prezen.

Een sprankelende poederroze look

Voor deze fotoserie, genomen op een dakterras met uitzicht over Los Angeles, droeg Paris Hilton een poederroze ensemble van kralen en glinsterende gebreide stof. De outfit, met een split aan de zijkant, was versierd met paillettenbloemen in reliëf, een bijpassende choker en lange, glinsterende handschoenen. Qua accessoires koos ze voor haar kenmerkende vlinderzonnebril met roze strass-steentjes en een met kristallen versierde tas in dezelfde tint. Een volledig roze look, helemaal in lijn met haar kenmerkende stijl.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Paris Hilton (@parishilton)

Een esthetiek die trouw is aan zichzelf.

De reden dat deze look zo populair was, is dat hij perfect de stijl belichaamt waarmee Paris Hilton beroemd werd. Sinds begin jaren 2000 heeft ze een 'prinsessen'-esthetiek ontwikkeld, een mix van snoepjesroze, glitter en onbeschaamde elegantie. Het is een visuele signatuur die ze nooit heeft losgelaten en die nu een hele generatie inspireert die nostalgisch is naar de 'Y2K'-look.

Fans overtuigd

Het bericht leverde, niet geheel onverwacht, een stortvloed aan complimenten op. Naast bewonderende opmerkingen over haar uiterlijk, prezen veel internetgebruikers haar consistentie. "Ik vind het geweldig dat ze nooit is veranderd," luidde een reactie, verwijzend naar een stijl die door de jaren heen trouw is gebleven aan zichzelf.

Andere reacties richtten zich echter op haar leeftijd, met opmerkingen als: "Ze ziet er niet uit als 45." Hoewel deze berichten wellicht goed bedoeld zijn, zijn ze gebaseerd op een problematisch idee. Onder het mom van een compliment reduceren ze vrouwen tot hun leeftijd en houden ze het idee in stand dat als "jong" beschouwd worden de hoogste vorm van erkenning is. Voor velen is juist die vasthoudendheid aan iemands identiteit "wat haar zo charmant maakt", veel meer dan haar vermeende vermogen om "jonger te lijken dan ze is".

Naast haar imago heeft Paris Hilton zich ontpopt tot een ware zakenvrouw. Als pionier onder de influencers heeft ze een imperium opgebouwd dat alles omvat, van parfums tot media, en dat alles terwijl ze het glamoureuze imago behoudt dat haar beroemd heeft gemaakt. Dit succes bewijst dat ze veel meer is dan alleen een "popicoon".