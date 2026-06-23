Op 52-jarige leeftijd trekt Penélope Cruz de aandacht met een nieuw kapsel.

De Spaanse actrice Penélope Cruz heeft haar kortste kapsel in jaren laten knippen, en het resultaat is niet onopgemerkt gebleven. Deze nieuwe coupe, die de bijnaam "boyfriend bob" heeft gekregen, bevestigt haar voorliefde voor bobs en geeft haar imago tegelijkertijd een duidelijk meer ontspannen uitstraling.

Een relaxte "boyfriend bob"

Het was celebrity-haarstylist Dimitris Giannetos die de verandering, samen met foto's, op Instagram deelde. De coupe, die in Los Angeles is aangebracht, reikt nu tot op haar schouders en is daarmee Penélope Cruz' kortste kapsel in lange tijd. Trouw aan de "boyfriend bob"-trend koos de stylist voor een bewust "nonchalante" look, die hij omschrijft als de "dag-na"-styling: licht warrig en naar de zijkant gekamd, zonder te borstelen. Een lange, naar de zijkant gekamde pony omlijst het gezicht en maakt deze natuurlijke look compleet.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Een kapsel geïnspireerd op haar look.

Voor deze transformatie liet de haarstylist zich inspireren door een belangrijk onderdeel van de outfit van de actrice: een veelkleurig tweedjasje in fuchsia, paars en marineblauw. Penélope Cruz droeg het open over een witte blouse met gouden knopen, stervormige oorbellen en verschillende kettingen met gouden hangers. Voor haar make-up koos ze voor een smokey pruimkleurige oogschaduw en een vleugje iriserend mauve op haar jukbeenderen en lippen, voor een stralende, zomerse look.

Het hoogtepunt van een "Bob-tijdperk"

Deze nieuwe coupe markeert een nieuwe fase in de haartransformatie die de actrice eerder dit jaar begon. In januari, tijdens een show op de Parijse Fashion Week, had ze haar lange bruine haar al ingeruild voor een lange, volumineuze bob. Gedurende de lente liet Penélope Cruz haar haarkleur vervolgens lichter maken door blonde highlights toe te voegen. Met deze nieuwe bob heeft ze haar kortste kapsel sinds het kapsel dat ze droeg tijdens het Met Gala van 2024.

Een actrice met een steeds evoluerende stijl.

Penélope Cruz verwierf internationale bekendheid met films als "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" en "Pirates of the Caribbean", en staat tevens bekend om haar gevoel voor mode en schoonheid. Bij elke verschijning bewijst ze dat ze elegantie en durf kan combineren en nooit genoegen neemt met een statisch imago.

Met deze nonchalante boyfriend bob heeft Penélope Cruz opnieuw een succesvolle metamorfose ondergaan. Door mode-inspiratie te combineren met een zomerse vibe, laat ze ons zien dat een simpel kapsel al genoeg kan zijn om je look op te frissen. Het zal ongetwijfeld de aandacht trekken.