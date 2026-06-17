De aanwezigheid van deze twee vrouwelijke fans tijdens het WK heeft tot talloze reacties geleid.

Ze scoorden dan wel geen doelpunt, maar zorgden toch voor een sensatie. Twee Franse content creators, Andie Ella (@andie_ella) en Maya Borsali (@mayadorable), die op de tribune van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ werden gespot, zorgden voor een stortvloed aan reacties op sociale media.

Twee vrouwelijke supporters van het Franse nationale team vielen op.

De twee jonge vrouwen, die naar een Amerikaans stadion waren gekomen om het Franse nationale team aan te moedigen, deelden verschillende foto's van hun dag. Gekleed in het blauwe shirt van het Franse team en trots zwaaiend met een driekleurige vlag, straalden Andie Ella (@andie_ella) en Maya Borsali (@mayadorable) aanstekelijk enthousiasme uit. Tussen de lachende selfies en speelse poses door trok hun bericht al snel de aandacht, ver buiten hun gebruikelijke kring van volgers.

De hype was zo enorm, mede omdat Andie Ella een Franse content creator is met honderdduizenden volgers. Haar aanwezigheid bij het WK, samen met collega-content creator Maya Borsali (@mayadorable), vergrootte het bereik van haar bericht alleen maar.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Andie Ella (@andie_ella)

Een stortvloed aan bewonderende reacties

De reacties onder de foto's stroomden snel binnen. "Wat geweldig dat je zo mooi bent," "De meest enthousiaste fans" : internetgebruikers overlaadden haar met complimenten en prezen zowel haar uiterlijk als haar energie. Een bewijs dat een simpele verschijning op de tribune in het tijdperk van sociale media een waar fenomeen kan worden.

Een fenomeen dat specifiek is voor competitie.

Deze reeks illustreert een inmiddels alomtegenwoordige trend: tijdens grote competities is de aandacht niet langer beperkt tot het veld. Beroemdheden, influencers en anonieme fans worden, gedurende de tijd dat een foto wordt gemaakt, figuren die gevolgd en becommentarieerd worden. Het WK, dat door miljarden kijkers wordt gevolgd, biedt een ideaal platform voor dergelijke momenten.

In slechts een paar foto's bewezen Andie Ella (@andie_ella) en Maya Borsali (@mayadorable) dat de sfeer op de tribune ook deel uitmaakt van het spektakel. Met hun vurige steun voor Les Bleus en hun gedeelde gevoel voor humor maakten de twee fans een blijvende indruk – en bevestigden ze dat de passie soms net zo groot is op de tribune als op het veld.