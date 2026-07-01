Sullivan, de zoon van Patrick Dempsey, maakt zijn debuut in vintage mode.

Op 19-jarige leeftijd heeft Sullivan Dempsey zijn grote debuut gemaakt in de modewereld. De zoon van de Amerikaanse acteur Patrick Dempsey poseert voor een campagne rondom luxe vintage, wat op sociale media zeker niet onopgemerkt is gebleven.

Een eerste campagne voor Morphew World

Sullivan Dempsey heeft zijn allereerste modecampagne gefotografeerd voor Morphew World, een boetiek gespecialiseerd in vintage luxe. Het merk, dat zich heeft gevestigd als leider op het gebied van archiefkleding, biedt zijn klanten stukken aan die zijn ontworpen door de grootste ontwerpers van de 20e eeuw. Deze stukken zijn zorgvuldig gerestaureerd en opnieuw op de markt gebracht. Deze aanpak sluit perfect aan bij de huidige trend naar een duurzamere en op erfgoed gerichte luxe.

Een jurk van Yves Saint Laurent uit de jaren 80.

Het was op het Instagram-account van Morphew World dat Sullivan zijn eerste publieke optreden als model maakte. Het merk plaatste een foto waarop de tiener poseert in een jurk van Yves Saint Laurent uit de jaren 80. Deze exposure plaatste Sullivan direct in de rijke traditie van haute couture-modellenwerk, onder het toeziende oog van een van 's werelds meest vooraanstaande modearchieven.

Een tweede blik van Issey Miyake

Een paar weken later deelde Morphew World een nieuwe foto van Sullivan, ditmaal in een totaal andere setting. De tiener verschijnt in een volledig zwarte outfit van Issey Miyake, eveneens uit de jaren 80. De Japanse ontwerper ziet een van zijn archiefstukken opnieuw in de schijnwerpers staan met een frisse blik. Het is een demonstratie van Sullivans stilistische veelzijdigheid, die zowel Parijse glamourcouture als Japans intellectueel minimalisme kan belichamen.

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Een symbolische stap na het afronden van de middelbare school.

De start van deze modellencarrière komt een jaar na een belangrijke mijlpaal in het leven van Sullivan. In mei 2025 studeerden de tweeling Darby en Sullivan af aan de Crossroads School for Arts & Sciences, een prestigieuze school in Santa Monica, Californië. "Zo trots op jullie, kinderen, en ik ben benieuwd waar het volgende hoofdstuk in jullie leven jullie naartoe brengt!", schreef Patrick Dempsey destijds op Instagram.

Met zijn eerste twee fotoshoots voor een vintage luxemerk heeft Sullivan Dempsey een opmerkelijke entree gemaakt in de modewereld. Op 19-jarige leeftijd bewandelt hij een pad dat zowel familiair als uitgesproken persoonlijk is, door voor zijn debuut te kiezen voor de wereld van de haute couture.