Meghan Markle staat centraal in een debat over de bescherming van kinderen op sociale media.

Julia P.
@meghan / Instagram

Meghan Markle bevindt zich in het middelpunt van een controverse waarin haar publieke optredens en privéleven met elkaar verweven zijn. Nadat ze in Genève een toespraak had gehouden over de gevaren van sociale media voor kinderen, werd de hertogin van Sussex beschuldigd van "tegenstrijdigheid" omdat ze online foto's van haar eigen kinderen deelde.

Een toespraak over de gevaren van digitale technologie.

Op 17 mei 2026 sprak Meghan Markle in Genève tijdens de inauguratie van het "Lost Screen Memorial", een monument ter nagedachtenis aan zo'n vijftig kinderen die zijn overleden als gevolg van schade door digitale media. Tijdens een toespraak in de marge van de Wereldgezondheidsvergadering, samen met de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), beschreef de voormalige actrice uit "Suits" de impact van online platforms op jongeren als een probleem voor de volksgezondheid. Ze hekelde digitale ruimtes die "ontworpen zijn om koste wat kost aandacht te trekken" en pleitte voor betere bescherming.

Een controverse over zijn eigen publicaties.

Kort voor deze toespraak had de hertogin foto's van een van haar kinderen op Instagram geplaatst. Dit leidde ertoe dat sommigen haar van inconsistentie beschuldigden. Koninklijk expert Tom Sykes, die in Genève aanwezig was, noemde de actie opvallend "onsamenhangend" en vond het tegenstrijdig om de online blootstelling van kinderen te veroordelen terwijl ze zelf foto's van haar eigen kinderen deelde. Sommige internetgebruikers deelden deze kritiek, terwijl anderen de hertogin juist verdedigden.

De verdediging van zijn entourage

Naar aanleiding van de controverse kwam de woordvoerder van Meghan Markle tussenbeide. In een interview met Newsweek herhaalde hij dat er volgens hem "een onderscheid is tussen het delen van momenten uit iemands leven en het blootstellen van iemands kinderen aan publieke aandacht." Mensen in de omgeving van de hertogin benadrukten dat "de hertogin de gezichten van haar kinderen systematisch verbergt in haar berichten . " Deze voorzorgsmaatregel is verre van "tegenstrijdig", maar "illustreert juist de boodschap die in Genève werd overgebracht" : ouders kunnen familiemomenten delen en tegelijkertijd de identiteit, privacy en digitale voetafdruk van hun kinderen beschermen.

Een debat met uiteenlopende meningen.

Deze verduidelijking maakte geen einde aan de discussie. Voor haar tegenstanders roept het feit dat ze foto's van haar kinderen in scène zet, zelfs zonder hun gezichten te tonen, vragen op. Haar aanhangers daarentegen stellen dat er "een duidelijk verschil is tussen een familiefoto met gemaskerde gezichten en de werkwijze van de platforms die zij aan de kaak stelt."

Los van de zaak rond Meghan Markle, roept deze controverse een vraag op die verder reikt dan de wereld van beroemdheden: hoever mogen ouders het leven van hun kinderen online delen? Tussen activistische uitspraken en persoonlijke keuzes bevindt de hertogin van Sussex zich, ondanks zichzelf, in het centrum van een steeds relevanter wordend maatschappelijk debat.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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