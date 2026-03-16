De 63-jarige Demi Moore zorgt voor opschudding met een "gotische look".

De Amerikaanse actrice, producente en regisseuse Demi Moore veroverde de rode loper van de Oscars van 2026 met een gothic-geïnspireerde look van Gucci die meteen een hype op sociale media veroorzaakte.

Een smaragdgroene jurk met donkere accenten.

Voor de Oscars van 2026 arriveerde Demi Moore in het Dolby Theatre in een lange, smaragdgroene jurk die volledig bedekt was met veren, met metallic accenten en kleurschakeringen van groen en zwart. Het lijfje, dat deed denken aan het iriserende borstpantser van een pauw, liep uit in een imposante, zwarte sleep van veren, waardoor het silhouet een bijna mythische allure kreeg, ergens tussen een nachtuil en een duistere sprookjesheldin.

Een "kunstwerk" opgevat als een kunstwerk

De veren die als een waterval om haar torso vallen, accentueren haar schouders, terwijl de getailleerde snit haar silhouet benadrukt zonder dat er overbodige accessoires nodig zijn. Het contrast tussen het iriserende groen en de zwarte veren versterkt deze chique, theatrale en perfect beheerste gotische uitstraling.

Subtiele accessoires zodat de jurk voor zichzelf spreekt.

Voor haar sieraden koos Demi Moore relatief ingetogen stukken van Boucheron die perfect bij de jurk pasten: diamanten armbanden en een smaragdgroene ring die de kleur van de jurk weerspiegelden zonder deze te overheersen. Haar lange, steile bruine haar, met een middenscheiding, omlijstte haar gezicht subtiel en bracht de uitbundigheid van de jurk in evenwicht. Deze minimalistische aanpak qua haar en sieraden zorgde ervoor dat de "gotische look" elegant bleef zonder in een kostuum te veranderen.

Hoewel ze dit jaar niet genomineerd was, maar wel aanwezig was als presentatrice, bewees Demi Moore dat ze, op haar 60e, nog steeds een van de meest gedurfde figuren op de rode loper van de Oscars is. Haar verschijning in een smaragdgroene jurk met zwarte veren springt eruit als een van de meest memorabele mode-momenten van de Oscars van 2026.