Waarom proberen sommige broers het liefdesleven van hun zus te controleren?

Oudere broers, die van hun ouders de taak hebben gekregen hun zussen te beschermen, nemen hun rol als persoonlijke lijfwachten soms iets te serieus. Sommigen redden hun jongere zus niet alleen van een nare val of de pestkoppen op school. Ze bemoeien zich met haar liefdesleven, spelen de rol van rechter in zaken van het hart en vinden achter elke potentiële partner onsympathieke foute jongens. Is dit een uiting van simpele emotionele afhankelijkheid of een paternalistische houding?

Overmatig wantrouwen jegens partners

Van jongs af aan waren de oudere broers eraan gewend om de rol van hun ouders over te nemen en over hun zusjes te waken, van het schoolplein tot hun buitenschoolse activiteiten. Een beetje zoals spionnen in burgerkleding. Aanvankelijk kwam het voort uit goede bedoelingen: hun zusje beschermen tegen gevaar en ervoor zorgen dat ze een gelukkige jeugd had. Deze waakzame broers, die ondanks zichzelf als ridders in glanzend harnas waren uitgekozen, schoten te hulp bij het minste protest en stroopten hun mouwen op zodra een minder verlegen klasgenootje het waagde om het snoepje van hun kleine pupil te stelen. Ze maakten een einde aan ontluikende romances alsof geen enkele jongen goed genoeg was voor hun zusje. Ze duwden elke jongen weg die haar persoonlijke ruimte durfde te betreden, vastbesloten om hun eerste plaats in haar hart te behouden.

Wat ouders misschien een daad van moed of toewijding noemen, kan al snel een afknapper worden, een spelbreker, een obstakel voor de romantiek. Elke nieuwe partner wordt verdacht en elke date wordt onder de loep genomen, beoordeeld en afgedaan als een 'slecht idee'. Oudere broers, verre van passief toe te kijken naar dit geflirt, saboteren deze romances nog voordat ze goed en wel begonnen zijn. De zussen voelen zich dan net als Britney Spears tijdens de donkerste dagen van haar curatele. Dit buitensporige wantrouwen komt niet altijd voort uit een kwade intentie, maar eerder uit een misplaatst beschermingsinstinct.

In hun ogen draait het om het vermijden van teleurstellingen, gekwetste gevoelens of nare ervaringen. Maar door constant het ergste te verwachten, projecteren ze hun eigen angsten op de werkelijkheid. Daardoor kan de zus zich geïnfantiliseerd voelen, alsof ze niet in staat is om haar eigen keuzes te maken. Dit is een thema dat zelfs de popcultuur heeft doordrongen, en de serie Friends is daar een perfect voorbeeld van. We herinneren ons Ross's stormachtige en impulsieve reactie toen hij de affaire tussen zijn zus Monica en zijn jeugdvriend Chandler ontdekte.

Een irrationele gehechtheid die moeilijk te doorbreken is.

Achter deze behoefte aan controle schuilt soms een zeer sterke, bijna exclusieve, emotionele band. De broer kan moeite hebben om te accepteren dat zijn zus een relatie opbouwt waarin hij geen deel uitmaakt, of waarin zijn plaats in haar leven herdefinieert. Dit is helemaal niet freudiaans; het is eerder een teken van intense broer-zusliefde. Het is geen ongezond Oedipuscomplex, maar simpelweg een ietwat onhandige uiting van familiegevoelens.

Deze band, vaak gevoed door de kindertijd en gedeelde herinneringen, kan in de volwassenheid een irrationele wending nemen. Het idee van aandacht 'delen' of het zien van een zus die emotioneel afstandelijker wordt, kan een vorm van onbewuste jaloezie creëren. Dit is natuurlijk geen romantische jaloezie, maar eerder een moeite met het accepteren van verandering en de natuurlijke evolutie van relaties.

Het gewicht van sociale en familiale normen

In de psychologie is een broer een secundaire hechtingsfiguur, maar in de collectieve verbeelding is hij een voogd, een beschermer, zelfs een surrogaatvader. Terwijl van zussen vaak wordt verwacht dat ze hun broers en zussen moederen, het huishouden runnen en voor deze levendige groep zorgen, zijn broers verantwoordelijk voor de bescherming van hun zus. Ook dit is te danken aan de mythe van de voorzienige man.

Soms verwarren ze inmenging met bescherming. Ze bemoeien zich met zaken die hen niet aangaan en denken dat ze het recht hebben om de potentiële partners van hun zus te beoordelen. Ze willen hen hartzeer besparen, net zoals ze hen in hun kindertijd beschermden tegen obstakels. Dit is een ander schadelijk gevolg van gendernormen die zussen als kwetsbaar en broers als superieur beschouwen. Zelfs zonder bewuste intentie kunnen deze stereotypen gedrag beïnvloeden en spanningen creëren.

Verwarring tussen bescherming en controle

De broer, in plaats van zijn zusje alleen maar te waarschuwen en haar wat zachtaardig advies te geven over overhaaste romances, online dating of onenightstands, beheerst haar hele liefdesleven. Hij is een soort koppelaar in zijn eentje. Hij vertelt haar met wie ze moet daten, verbiedt haar om die beruchte "vriend van de middelbare school die met iedereen naar bed gaat" te zien en legt haar zelfs een avondklok op. Was het maar mogelijk dat hij bij het diner bij kaarslicht kon aanschuiven en degene kon ondervragen die meer dan een vluchtige affaire begint te worden.

Ook hier is de serie Friends een treffend voorbeeld. Ross is woedend op zijn zus, die in de armen van zijn beste vriend is gevallen, terwijl hij zelf deze 'onbewuste regel' binnen de hechte vriendenkring heeft overtreden door met Rachel, Monica's schoonzus, naar bed te gaan. Dit illustreert de verschuiving van gezonde empathie naar emotionele tirannie.

De zus, die zich tekortgedaan voelt in haar liefdesleven, neemt uiteindelijk afstand. Deze verandering vindt vaak plaats zonder dat ze zich er volledig van bewust zijn. Toch kan het op de lange termijn de band tussen de zussen verzwakken. Want van iemand houden betekent ook die persoon vertrouwen, zijn of haar keuzes accepteren en hem of haar de ruimte geven om te groeien.

Van je zus houden betekent niet dat je elke beweging van haar in de gaten houdt, maar dat je er voor haar bent als ze struikelt. En soms is de mooiste vorm van bescherming gewoonweg vertrouwen in haar .