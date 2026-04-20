De vonk in een relatie: een romantische mythe of een echt psychologisch signaal?

In de liefde zoeken we altijd naar die kleine vonk die de vlam zal aanwakkeren en laten groeien. Deze abstracte vonk voorspelt echter niet altijd een stralende romance. Net als vlinders in de buik is het een sentimenteel signaal dat gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Deze "sprankelende" aanbidder zou wel eens een duistere kant kunnen verbergen achter zijn ogenschijnlijke warmte en stralende charisma.

De vonk: een gevoel... maar geen bewijs.

Liefde wordt ons vaak voorgesteld als een elektrische schok. Een blik, een rilling, vlinders in de buik ... en plotseling verandert alles. Deze beroemde 'vonk' is zogenaamd het essentiële beginpunt van elk groots liefdesverhaal. Zonder die vonk? Geen chemie, geen toekomst. En toch is dit beeld in de realiteit vaak misleidend. Achter deze romantische fantasie schuilt een veel complexer, en soms zelfs contraproductief, mechanisme. De vonk maakt deel uit van Cupido's emotionele pakket. Het is echter geen betrouwbare meeteenheid.

We spreken van een vonk wanneer de aantrekkingskracht direct, bijna magnetisch is. De ander intrigeert ons, prikkelt ons, we willen hem of haar meteen weer zien. Alles lijkt vloeiend, intens, vanzelfsprekend. Maar deze intensiteit garandeert niets. Het kan net zo goed een echte connectie weerspiegelen... als een simpele emotionele verliefdheid. Snelle chemie, jazeker, maar niet per se blijvend.

Omdat de vonk vaak gebaseerd is op oppervlakkige elementen: charisma, uiterlijk, de manier waarop iemand de aandacht trekt. Sommige mensen weten met een verontrustend gemak zo'n directe connectie te creëren. "Soms zegt deze liefde op het eerste gezicht meer over iemands charme – of narcisme – dan over de diepte van een echte connectie," waarschuwt Logan Ury, relatie-expert bij InStyle .

Wanneer opwinding iets anders verbergt

Die opwinding die we interpreteren als aantrekkingskracht is niet altijd wat we denken. Het kan ook lijken op… angst. De anticipatie op een berichtje , de twijfel, het onvoorspelbare flirtspel: dit alles activeert ons emotionele systeem. We voelen ons 'levend', gestimuleerd, verslaafd. Maar dit is niet per se gezond. Zoals sommige relatie-experts opmerken: "Soms zijn die vlinders in je buik eigenlijk waarschuwingssignalen", niet het gevolg van gepassioneerde gevoelens, noch de voorbode van een lange en gelukkige relatie.

Die vonk, die je wangen doet gloeien en je hart doet ontvlammen, is ook bedrieglijk. Hij misleidt je en kan je letterlijk verblinden. Met andere woorden, wat hartstochtelijk lijkt, kan in werkelijkheid een teken van onbalans zijn. Een vage, instabiele, zelfs frustrerende dynamiek die we aanzien voor liefde.

De valkuil van de "valse start"

Een andere veelvoorkomende illusie is het projecteren van een verhaal op iemand die nog niet bestaat. Een fysiek detail, een houding, een gelijkenis met iemand uit het verleden... en de fantasie slaat op hol. We denken iets overduidelijks te herkennen, terwijl we in feite gewoon een bekend scenario herhalen.

Het resultaat: de vonk dooft net zo snel als hij verscheen. Omdat hij niet gebaseerd was op de werkelijkheid van de persoon, maar op een projectie. Deze vonk, gematerialiseerd door een regen van goudstof en het geluid van klokkenspel in Disneyverhalen, bestaat alleen in je ogen. Het is een duistere illusie, een gevaarlijke fata morgana. Liefde ontstaat niet uit een vluchtige vonk: het is eerder een geleidelijk vuur, dat soms flakkert, maar gestaag groeit.

Wat als liefde tijd nodig heeft?

In tegenstelling tot romantische komedies beginnen de sterkste romances niet altijd met vuurwerk. Ze ontwikkelen zich langzaam, bijna onopvallend. De vonk, die vaak wordt gezien als de brandstof voor een eeuwigdurende idylle, is vaak een voorbode van een vluchtige liefde.

In het begin is er niet per se sprake van een dramatische sensatie. Gewoon nieuwsgierigheid, een prettige aanwezigheid, een vlot gesprek. Maar naarmate de dates vorderen, ontwikkelt zich iets. Dit noemen psychologen het loutere blootstellingseffect: hoe meer contact je met iemand hebt, hoe vertrouwder – en aantrekkelijker – die persoon wordt. De gehechtheid groeit dan in de loop van de tijd, in een gevoel van veiligheid en herhaling. Een zacht vlammetje, maar veel duurzamer.

"De beste relaties ontwikkelen zich vaak langzaam in plaats van dat er een vonk ontstaat. Het is belangrijk om te onthouden dat de afwezigheid van een vonk niet gelijk staat aan mislukking, en dat de aanwezigheid ervan geen garantie is voor succes," aldus de specialist.

De vonk is niet volledig een mythe, maar ook geen absolute waarheid. Hij bestaat natuurlijk wel. Maar het zou niet het enige criterium moeten zijn. Want in de liefde is wat standhoudt niet altijd wat in het begin het felst brandt.