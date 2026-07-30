Dit experiment met dj-kleding wakkert het debat over vrouwenlichamen opnieuw aan.

In de intieme ruimte van haar keuken, tussen de koelkast en de oven, zette een dj haar draaitafels neer om te mixen, niet voor een juichend publiek, maar voor haar cameralens. Toen ze haar volumineuze hoodie verruilde voor een iets minder onthullende jurk, nam het aantal kijkers dramatisch toe. Een trieste herinnering dat vrouwen meer gewaardeerd worden om hun lichaam dan om hun talent.

Het aantal kijkers steeg vertienvoudigd afhankelijk van de outfit die op het scherm werd gedragen.

Toen content creator @two.face222 haar TikTok-livestream lanceerde, had ze niet verwacht dat haar muzikale optreden zo'n sociaal fenomeen zou worden. Deze dj, die zichzelf omschrijft als een "experimentele beatmaker", is meer gewend om sets te improviseren binnen de muren van haar huis dan onder discoballen. Dit jonge wonderkind achter de mengtafel, een specialist in hybride muziek en ongebruikelijke mixen, heeft een klein digitaal ritueel. Ze deelt haar ritmische composities online via "live" video's die geen ruimte laten voor enscenering.

Terwijl sommige rock- of alternatieve muziekgroepen hun kunsten beoefenen in de stoffige atmosfeer van een garage, creëert deze dj haar sfeer te midden van de fruitschaal, het kruidenrek en het koffiezetapparaat. Want haar kunst is meer bedoeld om naar te luisteren dan om naar te kijken. Toch lijken sommige luisteraars andere bedoelingen te hebben dan alleen maar hun heupen te bewegen en hun oren te verwennen door op de thumbnail te klikken en deel te nemen aan dit 2.0-feestje.

Dit is de angstaanjagende ontdekking die deze dj deed door simpelweg van kleding te wisselen. Wanneer ze draait in een ondoorzichtige grijze sweater, trekt de kijkersgroep amper 60 mensen. Maar zodra ze verschijnt in een jurk met een diepe decolleté die haar borsten onthult, stroomt het publiek massaal naar de video. Hoewel de dj stilstaat en absoluut niets doet, weet ze toch bijna 230 mensen te trekken. Deze video, die aanvankelijk bedoeld was om maatschappelijke normen te verzachten, is een schoolvoorbeeld geworden van de voortdurende seksualisering van vrouwen. "Wat er vandaag op mijn livestream gebeurde, bewijst het hele probleem met vrouwen in deze maatschappij", verklaart de maker van de video in het onderschrift.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door TwoFace (@two.face222)

Het onderliggende probleem van algoritmen

“Ik krijg meestal maar drie kijkers, zelfs als ik een sweatshirt draag, en een glimp van mijn borsten is al genoeg om het algoritme op hol te laten slaan”, merkt de dj op, die er spijt van heeft dat ze een doelwit voor fantasieën is geworden. Volgens haar is er geen twijfel mogelijk, geen toeval. Dat ze de symbolische grens van 200 views heeft bereikt, is niet te danken aan haar talent of haar ambigue artistieke identiteit. Het is een trucje van het algoritme, dat vrouwen alleen waardeert als ze weinig kleding dragen. Want ja, sociale media zijn seksistische podia waar vrouwen als objecten worden tentoongesteld en waar het kleinste beetje vrouwelijke content al snel een erotische of suggestieve lading krijgt.

Een fenomeen dat is gedocumenteerd door teams van University College London en de Universiteit van Kent in een onthullende, maar vooral verontrustende studie . Na vijf dagen gebruik merkten de onderzoekers dat het TikTok-algoritme vier keer zoveel video's met vrouwonvriendelijke inhoud promootte, waaronder objectivering, seksuele intimidatie en denigratie van vrouwen. Het percentage video's met dergelijke inhoud steeg van 13% naar 56%. En de dj werd ongewild slachtoffer van deze bots met hun verwrongen denkbeelden, terwijl ze alleen maar haar werk wilde doen.

Vrouwelijke dj's gereduceerd tot hun fysieke verschijning

Op de podia van nachtclubs of op de affiches van exclusieve clubs laten vrouwen steeds vaker van zich horen. Ze vertegenwoordigen ongeveer 25% van de festivalprogramma's en 10% van de artiesten die geboekt worden door de meest prestigieuze clubs. Dit nachtelijke beroep, uitgeoefend onder neonlichten of gekleurde rook, wordt langzaam maar zeker meer gefeminiseerd .

Als vrouwen er lang over hebben gedaan om de elektronische muziekscene te veroveren, komt dat misschien omdat deze ongeremde wereld vijandig tegenover hen staat. In deze gelegenheden, waar vrouwen hun drankjes net zo goed als hun silhouet moeten afdekken en zich als prooi in een leeuwenkooi voelen, is het moeilijk om vrijuit te dansen.

Vrouwelijke dj's, die in de schijnwerpers staan en de sfeer in de moshpit bepalen, moeten zich constant bewijzen en ongepast gedrag achter de schermen verduren. Van beveiligingsmedewerkers die hun dj-status ronduit afwijzen, mannelijke klanten die een ware muzikale dictatuur uitoefenen, tot mensen die denken dat de dj van hen is omdat ze een minirok draagt bij 35°C: deze vrouwelijke figuren van het nachtleven worden vaak gezien als "go-go danseressen" of amateurs.

Erger nog, ze zijn het doelwit van gedrag dat strafbaar is. In 2023 doorbraken ze het stilzwijgen met een hashtag die bekend klinkt: #MeTooDJ. De Franse dj Paloma Colombe gebruikte Instagram als megafoon. In een indringend bericht onthulde ze het misbruik dat ze had ondervonden van zowel het publiek als de technici tijdens een concert in Parijs.

Uiteindelijk is wat "Two Face" in haar video meemaakt slechts een glimp van wat vrouwen in haar positie bij elk optreden moeten doorstaan. Het weerspiegelt ook een hypocriete maatschappij die mensen die korte kleding dragen veroordeelt, maar er zelf niet voor terugdeinst om zichzelf voor hun ogen uit te hongeren.