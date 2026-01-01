In Ethiopië dagen deze vrouwelijke skateboarders het patriarchaat uit en doorbreken ze tradities.

In de bruisende straten van Addis Abeba transformeert een groep jonge vrouwen het beton tot een speelveld voor empowerment. Op hun skateboards banen ze een nieuw pad en dagen ze gendernormen uit in een land waar de openbare ruimte nog steeds grotendeels door mannen wordt gedomineerd. Addis Girls Skate is meer dan alleen een collectief: het is een rijdend manifest, een daad van verzet tegen de tradities die de vrijheid van vrouwen beperken.

Skateboarden, een verademing op het Ethiopische asfalt.

Skateboarden deed in 2016 officieel zijn intrede in Ethiopië met de bouw van het eerste skatepark in de hoofdstad. Wat voorheen een niche-activiteit was, vaak gezien als een tijdverdrijf voor expats, won de sport snel aan populariteit onder jongens. Meisjes moesten echter hard vechten om hun eigen plekje te veroveren.

'Idioot, je oneert je familie!' klonk het op straat, gericht tegen Edomawit Ashebir en haar vrienden . Deze kritiek temperde hun vastberadenheid echter nooit. Voor hen is sliden op het asfalt veel meer dan een sport: het is een manier om hun recht op bestaan in de openbare ruimte op te eisen, om de stad terug te veroveren. Elke truc, elke sprong wordt een daad van verzet tegen het patriarchaat en maatschappelijke beperkingen.

Elke zaterdag een moment van vrijheid

Elke zaterdagmorgen is het skatepark exclusief voor hen gereserveerd. Een paar uur lang ontsnappen ze aan familie- en sociale verplichtingen, met hun skateboard onder hun voeten, soms gekleed in de traditionele witte habesha kemis, soms in comfortabele wijde broeken en sneakers.

Makdelina Desta , medeoprichter van het Addis Girls Skate-collectief, vat dit unieke gevoel samen: "Op het skateboard ben ik mezelf, zonder opgelegde rollen." Voor Lydia, een andere skater, "maakt het geluid van de wielen mijn hoofd leeg. Ik hoor de kritiek of de zijdelingse blikken niet meer." Of ze nu een ollie proberen of van een ramp op de Merkato-markt afglijden, deze jonge vrouwen herdefiniëren hun dagelijks leven, bocht na bocht, met lef en zelfvertrouwen.

Zusterschap en steun in een wereld vol oordelen

Hoewel afkeurende blikken nog steeds veel voorkomen, vinden vrouwelijke skateboarders een veilige plek in het skatepark. Tsion herinnert zich dat een voorbijganger haar een 'duivel' noemde terwijl hij wachtte tot ze zou vallen. Achter de ramps is de gemeenschap echter heel anders: jongens en meisjes delen advies en skateboards, waardoor een solidariteit ontstaat die vooroordelen overstijgt. In een land waar veel vrouwen na hun huwelijk uit het openbare leven verdwijnen, creëren deze interacties een echt netwerk van aanmoediging en inspiratie.

Burtekan, een icoon voor alle generaties.

Burtekan, bijgenaamd "Mamy", is een 43-jarige alleenstaande moeder en een iconische figuur binnen de beweging. Ondanks dat ze wordt bespot vanwege haar leeftijd, blijft ze samen met tienermeisjes fietsen: "Ik ben niet dood. Ik heb nog dingen om voor te leven." Haar aanwezigheid bewijst dat geen enkele levensfase zou moeten leiden tot terugtrekking of uitwissing. Voor de jongere generatie belichaamt ze de mogelijkheid om de controle over hun leven terug te winnen, ongeacht maatschappelijke beperkingen.

Scheur het patriarchaat aan stukken: een internationaal perspectief

De Zwitserse fotografe Chantal Pinzi documenteerde deze skateboardsters in haar project "Shred the Patriarchy", waarin ze meisjes uit landen als Marokko, India en Ethiopië samenbracht. Volgens haar leert skateboarden je veerkracht: vallen, weer opstaan en opnieuw beginnen. In Hawassa steunt ze Shurrube, de enige vrouwelijke skateboardster in haar stad, door haar gerecyclede skateboards uit Berlijn te brengen. Deze gebaren laten zien dat de moed en vastberadenheid van de meisjes grenzen en culturen overstijgen.

Levenslessen op wielen

Skateboarden is niet zomaar een sport; het is een levensschool. Dankzij Ethiopian Girl Skaters, opgericht door Sosina Challa, krijgen jongeren academische en emotionele steun. Edomawit verwoordt het treffend: "Ik ben gestopt met luisteren naar degenen die zeggen dat het niets voor ons is. Nu skate ik."

Elke truc die deze jonge Ethiopische vrouwen uitvoeren, doorbreekt een barrière en ontkracht een stereotype. Hun wapperende haar, hun directe blik, hun vloeiende bewegingen belichamen een generatie die zich niets aantrekt van beperkingen. In Addis Abeba is het geluid van wielen op beton niet langer slechts stadslawaai: het is het volkslied van herwonnen vrijheid en een heruitgevonden toekomst. Deze skateboardsters bewijzen dat durven jezelf te zijn, zelfs in een conservatieve context, de stad, en misschien wel de wereld, kan veranderen, skateboard voor skateboard.