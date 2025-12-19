Search here...

Dingen die nooit gezegd worden over het leven van vrouwelijke ondernemers.

Feminisme
Léa Michel
Freepik

Achter de inspirerende portretten van vrouwelijke ondernemers die vaak worden belicht, schuilt een genuanceerdere en vaak zelfs complexere realiteit dan men zou denken. Hoewel de cijfers een toename van vrouwelijk ondernemerschap laten zien, blijven er talloze systemische obstakels bestaan. Financiering, balans tussen werk en privéleven, mentale belasting, isolatie: dit zijn allemaal factoren die hun traject bemoeilijken, veel meer dan de succesverhalen doen vermoeden.

Toegang tot financiering: een hardnekkig groot obstakel

Volgens de barometer 2025 van TPE Actu geeft 48% van de vrouwelijke ondernemers aan dat toegang tot financiering een groot obstakel vormt, tegenover 29% van de mannen. Dit verschil wordt met name verklaard door hardnekkige vooroordelen, ondervertegenwoordiging in investeerdersnetwerken en bedrijfsmodellen die ten onrechte als minder winstgevend worden beschouwd. Bij gebrek aan externe middelen kiezen veel vrouwen voor zelffinanciering of starten ze kleinschalige bedrijven, wat hun ontwikkeling op lange termijn beperkt.

De dubbele mentale belasting

Ondernemerschap voor vrouwen staat ver af van het beeld van absolute autonomie; het betekent vaak ook het combineren van professionele verantwoordelijkheden met huishoudelijke taken. Bijna 50% van de vrouwelijke ondernemers geeft aan een burn-out te ervaren, vaak als gevolg van een te hoge werkdruk en een ongelijke verdeling van de gezinsverantwoordelijkheden. Onder vrouwelijke managers – een profiel dat vergelijkbaar is met dat van vrouwelijke ondernemers – meldt 85% een negatieve impact op hun mentale gezondheid, tegenover 77% van de mannen.

Werk-privébalans: een voortdurende uitdaging

Flexibiliteit, vaak genoemd als een voordeel van ondernemerschap, kan voor vrouwen juist averechts werken. Thuiswerken vergroot de vervaging van de grenzen tussen privé- en werkleven, waardoor het risico op burn-out toeneemt. Een onderzoek uit 2024 van INED (het Franse Nationale Instituut voor Demografische Studies) laat zien dat 85% van de vrouwen vindt dat werkgerelateerde vermoeidheid hun privéleven beïnvloedt, tegenover 78% van de mannen.

Isolatie, beperkte netwerken en zelfvertrouwen

Een ander groot obstakel is het gebrek aan professionele netwerken voor vrouwen, die nog steeds grotendeels worden gedomineerd door mannelijke dynamieken. Dit belemmert de toegang tot mentorschap, kansen en zichtbaarheid. Tegelijkertijd heeft het impostersyndroom een aanzienlijke invloed op vrouwelijke ondernemers: 25% noemt een gebrek aan zelfvertrouwen als een belemmering, vaak gerelateerd aan een onondersteunende of zelfs seksistische omgeving.

Er ontstaan diverse mogelijkheden om de positie van vrouwelijke ondernemers te verbeteren. Op individueel niveau kunnen delegeren, strikte werktijden en steun van vrouwennetwerken burn-out verminderen en de productiviteit verhogen. Op collectief niveau kunnen een inclusiever overheidsbeleid, gerichte financiering en mentorprogramma's de gelijke kansen in het ondernemerschap bevorderen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Vrouwen slaan de handen ineen om te hardlopen en worden lastiggevallen door mannen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vrouwen slaan de handen ineen om te hardlopen en worden lastiggevallen door mannen.

Hardlopen zou een bron van vrijheid, vreugde en hernieuwde verbinding met je lichaam moeten zijn. Toch blijft deze...

Waarom willen steeds meer vrouwen niet meer samenwonen als stel?

Steeds meer heteroseksuele vrouwen kiezen ervoor om single te blijven, omdat ze de moeilijkheden en onevenwichtigheden in relaties...

Waarom zijn er in Brazilië zoveel vrouwen het doelwit? De huiveringwekkende bevindingen van experts

Het Braziliaanse nieuws is de laatste tijd opgeschrikt door een reeks tragische gevallen die de aanhoudende kwetsbaarheid van...

"Heb je je outfit gezien?": Deze geplaagde atleten doorbreken de stilte over vrouwenhaat in de sport

In de sportwereld is er nog steeds sprake van vrouwenhaat, met name op sociale media, waar veel vrouwen...

© 2025 The Body Optimist