Met humor vertelt deze atlete over het dagelijks leven van vrouwen in de sportwereld.

Met zelfspot en energie doorbreekt de Franse vechter Myriam Benadda (@mimi_bnd_) stereotypen om het verhaal te vertellen van wat vrouwen in de sport echt meemaken. Haar humor tovert een glimlach op je gezicht, haar boodschappen zetten je aan het denken en haar verhaal inspireert een nieuwe generatie zelfverzekerde en krachtige vrouwelijke atleten.

Een sportvrouw die met een glimlach de norm doorbreekt.

Achter het account @mimi_bnd_ schuilt Myriam Benadda, een MMA-vechter, ondernemer en toegewijde contentmaker. Na een carrière in de financiële wereld koos ze ervoor om haar leven te wijden aan haar passies: vechtsporten en ondernemerschap. Inmiddels heeft ze diverse nationale titels op haar naam staan en heeft ze zich ontpopt tot een inspirerend voorbeeld in een nog steeds door mannen gedomineerde wereld. Op haar sociale media omschrijft ze zichzelf als een "zakenvrouw die graag vecht" en bovenal als een vrouw die volledig vertrouwen heeft in haar kracht en vrijheid.

"Waarom doe je dit? Je bent toch een vrouw?" Spoiler: precies.

Een van haar populairste berichten draait om een vraag die veel vrouwelijke atleten maar al te goed kennen: "Waarom doe je aan vechtsporten als je een vrouw bent?" Haar simpele en briljante antwoord: "Omdat ik een vrouw ben." In één zin vat Myriam Benadda (@mimi_bnd_) het perfect samen. Ze herinnert ons eraan dat gender geen beperking is, maar een troef, en dat ieder lichaam het verdient om gevierd te worden voor wat het het beste kan: rennen, stoten, dansen, tillen, ademen, leven.

Met humor transformeert Myriam soms wat zware opmerkingen in luchtige, toegankelijke en krachtige grappen. Haar content zorgt ervoor dat veel vrouwen zich gezien, begrepen en gesteund voelen in hun sportieve keuzes, wat die ook mogen zijn.

Tussen training, ondernemerschap en de praktijk.

Het dagelijks leven van Myriam is een mix van intensieve trainingssessies, professionele vergaderingen, het managen van haar merk en diep menselijke momenten. Ze laat zien dat discipline en ambitie perfect samengaan met af en toe uitstelgedrag, zelfkritiek, lachen en hard werken. Ze bewijst dat er niet slechts één model van een atleet bestaat, maar oneindig veel paden, die allemaal geldig zijn.

Haar kledingmerk, speciaal ontworpen voor vrouwen die vechtsporten beoefenen, is ontstaan vanuit een reële behoefte: het aanbieden van technische outfits die zijn aangepast aan de lichaamsvormen van vrouwen, en die comfortabel, duurzaam en flatterend zijn. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) vindt dat elke vrouw zich prettig moet voelen in haar eigen lichaam, zowel op de tatami als in het dagelijks leven.

Kracht en vrouwelijkheid: een winnende combinatie

Via haar video's belicht ze situaties die veel vrouwelijke atleten herkennen: zich moeten verantwoorden, te horen krijgen dat een bepaalde sport "niet voor hen is" en de verbazing ervaren wanneer ze uitblinken in fysieke disciplines. Ze transformeert deze momenten in komische scènes, maar bagatelliseert nooit de impact ervan. Haar boodschap is duidelijk: je hebt het recht om sterk, snel, krachtig, gevoelig, zachtaardig en vastberaden te zijn – allemaal tegelijk.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) pleit voor een inclusieve visie op sport, waarin elk lichaam waardevol, capabel en respectwaardig is. Ze herinnert ons eraan dat prestatie niet onverenigbaar is met elegantie, en dat zelfvertrouwen niet afhangt van lichaamsgrootte, gewicht of geslacht.

Een gemeenschap staat voorop.

Naast individuele prestaties hecht Myriam veel waarde aan zusterschap, wederzijdse steun en gemeenschap. Ze spreekt vaak over haar trainingspartners, haar sportieve vriendschappen en de collectieve energie die hen motiveert om uit te blinken. Voor haar gaat sport niet alleen om resultaten, maar ook om verbindingen, delen en respect.

Met humor, helderheid en vriendelijkheid beschrijft Myriam Benadda (@mimi_bnd_) het dagelijks leven van vrouwen in de sport zoals het werkelijk is: soms absurd, vaak intens, altijd inspirerend. Ze herinnert ons eraan dat elke vrouw het recht heeft om haar eigen sportveld te kiezen, haar lichaam te omarmen en haar eigen pad te bewandelen met zelfvertrouwen, lef en plezier.