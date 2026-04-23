Cabaia reistassen voor dames: praktisch en veelzijdig voor al je avonturen.

Op avontuur gaan met bagage die zowel stijlvol als functioneel is, is zeker mogelijk.

De reistassen voor dames van Cabaia voldoen aan deze eis met twee topmodellen: de Duffle Adventurer 40L en de Duffle Étudier 48L .

Deze koffers zijn ontworpen om licht te reizen zonder in te leveren op organisatie en imponeren met hun opmerkelijke veelzijdigheid . Of het nu gaat om een spontaan weekendje weg, een zakenreis of een meerdaagse vakantie, elk model past zich aan uw behoeften aan.

Voeg daar serieuze milieubewuste inspanningen en ongeëvenaarde duurzaamheid aan toe, en je krijgt metgezellen die een vaste plek in je dagelijks leven verdienen.

Duffle Adventurer 40L of Duffle Examiner 48L: welke Cabaia reistas moet je kiezen?

De keuze tussen deze twee reistassen hangt in wezen af van de duur van je verblijf. De Duffle Adventurer 40L meet 29 × 30 × 45 cm en weegt slechts 1,34 kg.

Met een prijs van € 119,00 is het de ideale reisgenoot voor weekendjes weg en zakenreizen. Dankzij de ruime afmetingen mag de tas bij de meeste luchtvaartmaatschappijen als handbagage worden meegenomen, waaronder Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia en Vueling.

De Duffle Analyser 48L daarentegen meet 28 × 58 × 30 cm en weegt 1,43 kg. Met een prijs van € 149,00 is hij dankzij zijn royale inhoud ontworpen voor reizen van 3 tot 5 dagen. Ondanks de grotere inhoud blijft het gewicht opmerkelijk laag, een teken van de zorgvuldig gecontroleerde lichtheid .

Beide modellen delen het 3-in-1 draagsysteem , de waterafstotende veganistische stof en het modulaire MOLLE-systeem . De doorslaggevende factor blijft eenvoudig: de duur van je reis bepaalt je keuze tussen de Adventurer en de Chercher.

Slimme opbergoplossingen en draagopties, ontworpen voor alle situaties.

De voordelen van The Adventurer voor een efficiënte organisatie

De Duffle Adventurer heeft een laptopvak voor een 14-inch laptop , interne vakken met drukknoopsluiting en een brede opening aan de bovenkant waardoor je gemakkelijk opgevouwen kleding kunt opbergen zonder dat deze kreukt.

Het wordt geleverd met twee MOLLE-zakjes en een schouderriem, waardoor het direct uit de doos een bijzonder complete bagageset is.

De Visitor en de bijbehorende gespecialiseerde opslagruimte

De Examiner daarentegen biedt een apart schoenenvak , een groot voordeel om kleding te beschermen tegen beschadigingen door de zolen. Het waterflesvak, dat onder een hoek van 45° is geplaatst, zorgt voor snelle toegang onderweg.

Het veilige laptopvak voor een 15-inch laptop en de magnetische handgrepen maken het geheel compleet, ontworpen voor dagelijks comfort.

De twee reistassen hebben gemeen dat ze een plat buitenvak met ritssluiting en antidiefstalbeveiliging hebben, een stevige plastic haak voor het ophangen van sleutels en een nette bedrukte binnenvoering.

Het 3-in-1 draagsysteem – in de hand via verstevigde handgrepen, over de schouder of op de rug dankzij de gewatteerde schouderbanden – garandeert ergonomie die is aangepast aan elke situatie.

Milieuvriendelijke reistassen, ontworpen om lang mee te gaan.

Cabaia heeft zijn reputatie opgebouwd op basis van concrete en aantoonbare milieuverplichtingen. Het merk, ontwikkeld in Parijs , beschikt over talrijke erkende certificeringen:

EVE Vegan Label: producten gegarandeerd vrij van dierlijke ingrediënten en dierproeven.

Label: producten gegarandeerd vrij van dierlijke ingrediënten en dierproeven. B-Corp -certificering voor hoge sociale en milieunormen.

-certificering voor hoge sociale en milieunormen. Oeko-Tex Standard 100- certificering en REACH-conformiteit garanderen de afwezigheid van schadelijke chemicaliën.

certificering en REACH-conformiteit garanderen de afwezigheid van schadelijke chemicaliën. Global Recycled Standard (GRS, nr. TE-00321941, Bureau Veritas) certificering met minimaal 50% gerecycled materiaal.

De productie vindt plaats in SMETA- of BSCI- gecertificeerde werkplaatsen, wat garant staat voor strenge ethische en sociale praktijken. De verpakking, die recyclebaar is en geen wegwerpplastic bevat, zet deze toewijding voort tot het moment van uitpakken.

Dezetassen hebben een geschatte levensduur van 30 jaar en worden geleverd met levenslange garantie en vervanging in geval van defecten. Een duurzame investering, een wereld van verschil met wegwerpmodellen.

Het brede scala aan beschikbare kleuren – bordeauxrood, bruin, zwart, blauw, roze, grijs, groen, beige, rood en nog veel meer – zorgt ervoor dat elke vrouw een ontwerp kan vinden dat bij haar past.

De modelnamen nodigen uit tot reizen: Nice, Reykjavik, Berlijn, Wellington, of zelfs New York.

Essentiële spullen om in je Cabaia reistas te pakken voor een geslaagd weekendje weg

Een optimale reisplanning begint met een goede kledingkeuze. Pak twee outfits voor overdag en één outfit voor 's avonds in, ondergoed voor twee tot drie dagen, een pyjama en een reservepaar schoenen.

De brede opening van de reistas maakt het mogelijk om opgevouwen kleding erin op te bergen zonder deze te beschadigen.

Voor accessoires is het MOLLE-systeem onmisbaar. Je kunt er sieraden, sjaals, omslagdoeken of zelfs hoeden in kwijt, afhankelijk van het seizoen. In de zomer is er ook geen probleem met petten en zonnebrillen.

Een goed gevulde toilettas is essentieel: tandenborstel, tandpasta, deodorant en badproducten. Voor wie make-up draagt, is een complete beautykit met een volledige routine en make-upremover een absolute must.

De Cabaia toilettas, compatibel met beide modellen, is tevens een praktische oplossing om deze essentiële spullen centraal op te bergen.

Kleding en schoenen in het hoofdcompartiment. Toiletartikelen en beautykit in MOLLE-etuis. Identiteitsdocumenten en draagbare elektronische apparaten in het antidiefstalvak. Seizoensgebonden accessoires in de binnenzakken met drukknoopsluiting.

Voor het onderhoud dienen deze tassen met de hand te worden gereinigd met een vochtige doek en milde zeep.

Veilig betalen is mogelijk via Mastercard, Visa, PayPal en Scalapay. De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:30 uur.