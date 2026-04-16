Reizen met het vliegtuig betekent niet dat je je stijl moet opofferen voor comfort. Het vinden van de perfecte balans tussen een comfortabele outfit en een verzorgde look kan echter soms een uitdaging zijn.

De vaak intense airconditioning in de cabines, de lange uren die je zittend doorbrengt, de temperatuurverschillen tussen de luchthaven en de bestemming, om nog maar te zwijgen van de veiligheidscontroles: al deze factoren moeten in overweging worden genomen.

Hier geven we je praktisch advies over hoe je, ongeacht je lichaamsbouw, zowel praktisch als elegant gekleed kunt reizen.

Kleding voor het vliegen: comfort staat voorop.

Kies voor natuurlijke en ademende materialen.

De materiaalkeuze is de basis van goede reiskleding. Natuurlijke vezels zoals katoen, linnen, wol, kasjmier, zijde, TENCEL en modal bieden een ongeëvenaard ademend vermogen, zelfs gedurende lange perioden.

Deze materialen reguleren op natuurlijke wijze de lichaamstemperatuur en blijven zacht aanvoelen op de huid, zelfs na uren vliegen.

Synthetische materialen blijken daarentegen niet erg ademend te zijn en worden al snel oncomfortabel tijdens een lange vlucht.

Ze houden warmte en vochtigheid vast, waardoor een simpele reis een onaangename ervaring wordt. Het is daarom het beste om ze helemaal te vermijden.

Kies voor losse, niet-strakke modellen.

Nauwsluitende kleding ziet er misschien stijlvol uit bij het instappen, maar wordt al snel een bron van ongemak tijdens de vlucht. Losse, comfortabele kleding biedt volledige bewegingsvrijheid , wat essentieel is wanneer je langdurig moet zitten.

Ledematen hebben de neiging om op grote hoogte iets op te zwellen, wat de druk van kleding versterkt. Tijdens een langeafstandsvlucht moet comfort duidelijk voorrang krijgen boven puur esthetische overwegingen.

De ideale outfit voor een langeafstandsvlucht.

Het onderste deel van de outfit: legging, joggingbroek en wijde broek

Voor de onderkleding zijn er verschillende opties die vanzelf in je opkomen. Leggings, joggingbroeken, wijde broeken en zachte chino's bieden volledige bewegingsvrijheid en zijn ideaal om lang in te zitten . Ze passen zich aan veranderende houdingen aan zonder de beweging te beperken.

Strakke of smalle jeans daarentegen zijn een klassieke vergissing. Benen zwellen op in een vliegtuig , wat tintelingen, prikkelingen en echt ongemak veroorzaakt.

Hoewel jeans een onmisbaar kledingstuk blijven, zijn een boyfriend jeans met wijde pijpen of een stretchjeans prima alternatieven. Stretchstoffen maken op de lange termijn echt het verschil.

De bovenkant van de outfit: comfortabele truien, sweatshirts en T-shirts.

Kies voor bovenkleding zoals loszittende T-shirts met korte of lange mouwen, hoodies en truien van katoen of natuurlijke vezels. Deze kledingstukken combineren moeiteloos praktisch en comfortabel.

Het dragen van alleen een tanktop is een veelgemaakte fout.

De airconditioning in cabines kan de lucht snel afkoelen , waardoor dit type bovenkleding onvoldoende is. Een trui, vest, sjaal of cardigan is dan essentieel als extra laag.

Draag kleding die bestand is tegen de airconditioning in het vliegtuig.

Het principe van het overlappen of stapelen van lagen.

Door middel van gelaagdheid, ofwel een meerlaags systeem , kan rekening worden gehouden met temperatuurverschillen tussen de luchthaven, de cabine en de bestemming. Dit principe wordt op drie niveaus toegepast.

De eerste laag, licht en functioneel, kan een top met korte mouwen of een sportbeha zijn. De tweede laag zorgt voor thermisch comfort dankzij een T-shirt of top met lange mouwen van natuurlijke vezels.

De derde laag beschermt ten slotte tegen de kou: een hoodie, vest, lichte jas of parka in de winter.

Volgens een onderzoek dat in 2019 werd gepubliceerd door de International Air Transport Association (IATA), ligt de gemiddelde cabinetemperatuur tussen de 18 en 24 °C , met aanzienlijke variaties afhankelijk van het gedeelte van het vliegtuig.

Het anticiperen op deze temperatuurverschillen door middel van het dragen van meerdere lagen kleding blijft de meest effectieve strategie.

Textielaccessoires om jezelf te beschermen tegen de kou in de hut.

Een dunne sjaal, een halsdoek of een coltrui beschermt de keel effectief tegen de effecten van de airconditioning. Deze lichte kledingstukken zijn gemakkelijk in te pakken en blijken van onschatbare waarde aan boord.

Warme sokken van wol of kasjmier voorkomen dat je voeten koud worden tijdens de vlucht.

Voor lange reizen is het handig om reisslippers in je handbagage mee te nemen, zodat je je schoenen comfortabel kunt uittrekken zonder op blote voeten over de vliegtuigvloer te hoeven lopen.

Hoe je je moet kleden om gemakkelijk door de veiligheidscontrole te komen.

Vermijd metalen elementen in kleding.

Het dragen van veel sieraden vertraagt de veiligheidscontrole aanzienlijk. Horloges, ringen, kettingen, riemen en oorbellen moeten worden afgedaan , wat leidt tot tijdverlies en het risico dat ze worden vergeten.

Het is nog steeds het veiligst om deze accessoires direct in uw bagage te pakken voordat u aan boord gaat.

Beugels van beha's, metalen knopen en gespen van riemen activeren de detectoren ook.

Een zachte, draadloze sportbeha van katoen of TENCEL is hier een comfortabel en probleemloos alternatief.

Kies kleding die je makkelijk aan en uit kunt trekken.

Veiligheidscontroles vereisen snelheid en eenvoud.

Een dun jasje en instapschoenen maken het proces een stuk gemakkelijker. Vergeet ook niet om al het muntgeld uit je zakken te halen voordat je door de veiligheidscontrole gaat.

Nog een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien: controleer de staat van je sokken.

Ze zullen zichtbaar zijn wanneer de schoenen worden uitgetrokken, en een sok met een gat erin voor een hele rij mensen is een situatie die gemakkelijk te voorkomen is.

De ideale schoenen voor vliegreizen.

Sneakers en platte schoenen: de beste bondgenoten

Platte schoenen, comfortabel en gemakkelijk uit te trekken, blijven de absolute favoriet voor vliegreizen.

Sneakers en wandelschoenen stellen je in staat om je gemakkelijk te bewegen op de luchthaven en in de cabine, en vergemakkelijken bovendien de veiligheidscontrole.

Klassieke sneakers, lichtgewicht en flexibel, passen zich aan alle lichaamsvormen en vluchtlengtes aan.

Wandelschoenen bieden uitstekende ondersteuning en een gedempte zool, ideaal voor lange wandelingen op de luchthaven.

Mocassins zonder veters combineren elegantie en functionaliteit, en zijn in enkele seconden aan en uit te trekken.

Schoenen die je absoluut moet vermijden in een vliegtuig.

Hoge hakken zijn absoluut ongeschikt om mee door de gangpaden van een vliegtuig te lopen en voor de kilometers die je op een luchthaven aflegt.

Flipflops, teenslippers en open sandalen leveren hygiëneproblemen op (spatten in het toilet) en veiligheidsproblemen bij een noodevacuatie.

Reisslippers, die je in je handbagage stopt, bieden een ideale oplossing om je schoenen tijdens een vlucht gemakkelijk uit te trekken.

Kleding en accessoires die je beter kunt vermijden tijdens het vliegen.

Kledingstukken die je in je koffer kunt laten zitten

Sommige kledingstukken kun je beter thuislaten op de dag van vertrek. Ultrastrakke jeans staan bovenaan die lijst, want die zitten al na een uurtje zitten oncomfortabel.

Als je geen hemd draagt, stel je jezelf bloot aan de kou in de cabine, en je waardevolle kleding loopt het risico vuil te worden of beschadigd te raken tijdens de veiligheidscontrole.

Synthetische materialen die niet goed ademen en kleding met metalen onderdelen bemoeilijken de doorgang door de veiligheidscontrole onnodig.

De gouden regel blijft eenvoud : ingetogen stukken, gemaakt van natuurlijke materialen, zonder metalen versieringen.

Sieraden en accessoires die je niet in een vliegtuig moet dragen.

Het dragen van meerdere sieraden op de dag van een vlucht levert meer problemen op dan het oplost. Horloges, ringen, kettingen, oorbellen en riemen moeten bij de veiligheidscontrole worden afgedaan, waardoor de kans groter is dat je ze kwijtraakt of vergeet.

De verstandigste oplossing is om ze direct in je bagage te pakken voordat je zelfs maar op het vliegveld aankomt.

Maak je outfit compleet met handige accessoires.

Een pet en sjaal voor stijlvol reizen.

Een baseballpet of een dunne muts voldoet aan alle eisen: praktisch, stijlvol en handig bij aankomst om je tegen de zon te beschermen.

Na een lange vlucht verbergt dit discrete accessoire vermoeid haar op een nonchalante en elegante manier.

De dunne sjaal of hoofddoek vervult meerdere functies tegelijk.

Het beschermt tegen de koude airconditioning, is binnen enkele seconden op te vouwen en gemakkelijk op te bergen. Een veelzijdig accessoire dat u altijd in uw handbagage kunt meenemen.

Essentiële accessoires voor comfort in de cabine

Drie accessoires maken van een vlucht een ontspannende ervaring. Oordopjes verminderen omgevingsgeluid, het gesnurk van medepassagiers en herhaalde mededelingen.

Het slaapmasker of oogmasker blokkeert omgevingslicht om de slaap te bevorderen, zowel overdag als 's nachts.

Tot slot biedt het nekkussen ondersteuning aan de nek en voorkomt het nekstijfheid tijdens lange vluchten; het kan eenvoudig aan een rugzakriem worden bevestigd.

Advies voor mensen die gevoelig zijn voor circulatieproblemen in vliegtuigen.

Compressiekousen: een oplossing om te overwegen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie neemt het risico op diepveneuze trombose (flebitis) twee tot drie keer toe bij vluchten van meer dan vier uur .

Voor mensen die gevoelig zijn voor circulatieproblemen, zware benen, oedeem of spataderen, is het raadzaam om na medisch advies compressiekousen te dragen, ook tijdens korte vluchten.

Om deze kousen comfortabel aan te kunnen trekken, is het essentieel om een voldoende wijde broek te kiezen . Loszittende joggingbroeken of wijde broeken met een elastische tailleband zijn hiervoor ideaal.

Pas je kleding aan om de bloedsomloop te bevorderen.

Niet-compressiekleding blijft essentieel om de bloedsomloop tijdens de vlucht te bevorderen. Losse broeken, niet-compressieleggings en flexibele stoffen voorkomen dat de ledematen worden samengedrukt.

Bewegingsvrijheid staat voorop , vooral tijdens lange perioden van stilstand op grote hoogte.

3 outfitideeën voor vrouwen die met het vliegtuig reizen

Casual kleding: maximaal comfort gegarandeerd

Een pyjamabroek in combinatie met een ruimvallend sweatshirt en sneakers is de ultieme combinatie voor in het vliegtuig. Deze outfit is casual, maar ziet er tegelijkertijd verzorgd uit.

Ideaal voor lange vluchten waarbij rust essentieel is, zodat u uitgerust en ontspannen aankomt zonder eruit te zien alsof u in uw kleren hebt geslapen.

De elegante outfit: stijl en functionaliteit gecombineerd.

Een wijde plooibroek of een broek van een lichte, elastische technische stof, gecombineerd met een gebreide trui en loafers of nette sneakers, vormt de perfecte balans tussen chic en praktisch.

Met deze outfit arriveert u representatief op uw bestemming zonder in te leveren op comfort tijdens de vlucht. De outfit is geschikt voor zowel zakenreizen als vakanties.

Wijde, geplooide broek van elastische technische stof.

Fijn gebreide trui van natuurlijke vezels

Eenvoudige en elegante loafers of sneakers

Een dunne sjaal om jezelf te beschermen tegen de airconditioning.

Wat te dragen voor een korte vlucht in Europa?

Een meer ontspannen, maar toch doordachte outfit.

Voor vluchten van minder dan twee uur kan de kleding wat informeler zijn en hoeft comfort minder belangrijk te zijn. Het is echter nog steeds verstandig om geen superstrakke jeans te dragen, want die zitten zelfs oncomfortabel, en om de veiligheidsprocedures te volgen.

Essentiële aanpassingen, zelfs voor korte reizen.

Zelfs op een korte vlucht gelden sommige aanbevelingen nog steeds. Schoenen die je makkelijk uit kunt trekken, geen metalen monturen en zo min mogelijk grote sieraden maken de veiligheidscontrole een stuk eenvoudiger.

Een dunne sjaal is ook handig, want de airconditioning kan zelfs tijdens een korte reis behoorlijk heet zijn.

De essentiële items voor een perfecte outfit voor in het vliegtuig.

De essentiële kledingstukken voor je outfit.

Een geslaagde outfit voor in het vliegtuig bestaat uit een paar basisstukken: een comfortabele en loszittende broek of rok , een bovenstuk van ademend, natuurlijk materiaal, een extra warme laag zoals een vest of een dun jasje, platte schoenen die makkelijk uit te trekken zijn en warme sokken van wol of kasjmier.

Elk van deze onderdelen draagt bij aan het algehele comfort van de reis.

Losse broeken: leggings, joggingbroeken of wijde broeken van natuurlijke materialen.

Ademende top van katoen, TENCEL of modal.

Warme laag: vest, trui of lichte jas

Platte instapschoenen

Warme wollen of kasjmiersokken

Handbagage: een setje reservekleding en praktische benodigdheden

Een grote, zachte handbagagekoffer biedt voldoende ruimte voor essentiële spullen en een complete set reservekleding, wat van onschatbare waarde is als uw bagage verloren gaat. Kleding met meerdere zakken maakt het gemakkelijk om bij uw reisdocumenten te komen.

Reisslippers, een slaapmasker, oordopjes en een nekkussen vormen een ideale aanvulling op deze reisset.

De belangrijkste zaken in het kort: de beste tips voor gepaste kleding in het vliegtuig.

De drie gouden regels voor een succesvolle vliegtuiguitrusting

Drie fundamentele principes staan centraal bij de keuze van effectieve vliegkleding. Comfort en ademende, natuurlijke materialen zijn de absolute eerste regel.

Het toepassen van laagjeskleding om de temperatuurverschillen tussen de luchthaven, de cabine en de bestemming op te vangen, vormt de tweede pijler.

Het kiezen van platte schoenen en kleding zonder metalen onderdelen om het controleren van de controle te vergemakkelijken, is de derde essentiële regel.

Pas je kleding aan de duur en bestemming van de vlucht aan.

De duur van de vlucht en de bestemming hebben direct invloed op de kledingkeuze. Op een langeafstandsvlucht zijn ademende stoffen, losse pasvormen en comfortabele accessoires essentieel.

Op een korte vlucht is casual kleding prima, mits je een paar basisregels volgt. Goed gekleed reizen hoeft in ieder geval niet ten koste te gaan van comfort: stijl en praktisch nut kunnen prima samengaan .