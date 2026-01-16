Bildene fra den nye sesongen av denne kultserien, som anses som «provoserende», skaper skandale.

Den tredje sesongen av «Euphoria» har ikke engang startet ennå, og det brygger allerede opp kontroverser rundt traileren, som noen seere anser som «for provoserende». Med enorme forventninger, kultstatus og bilder som anses som stadig mer «ekstreme», er denne tilbakekomsten, annonsert 13. april 2026 på HBO Max, ledsaget av en genuin debatt om grensene for sjokkverdi på skjermen.

En kultserie under høyt press

Siden debuten har «Euphoria» etablert seg som en ikonisk serie for Generasjon Z, drevet av Zendaya og en rollebesetning med sterk emosjonell innvirkning. Hver ny sesong har blitt en begivenhet, og denne tredje – annonsert som den siste – blir spesielt gransket etter flere år med venting og kontroverser rundt hva som skjer bak kulissene.

Denne nye episoden finner sted flere år etter de forrige hendelsene, og viser tidligere elever på videregående skole som navigerer et voksenliv fylt med vanskelige valg, kompliserte forhold og konstant spenning. Den lovede tonen er mørkere, mer direkte og mer intens, noe som vekker både nysgjerrighet og bekymring hos fansen.

En trailer som ble ansett som «for provoserende»

Fra det øyeblikket traileren for sesong 3 ble utgitt, utløste den en rekke reaksjoner, og mange seere mente den var «for provoserende». Bildene, svært ladet med følelser, konflikt og «grensesituasjoner», gir inntrykk av en kontinuerlig eskalering av overdrivelser. På sosiale medier fordømte flere brukere «markedsføring basert på sjokk for enhver pris». De mener serien virker fast bestemt på å presse de visuelle og narrative grensene som allerede hadde gitt den et rykte i tidligere sesonger, ytterligere.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av euphoria (@euphoria)

En økning i intensitet siden sesong 1

Det mest slående i seernes reaksjoner er følelsen av et gradvis skifte mot noe stadig «mer ekstremt» med denne nye sesongen. Mens «Euphoria» i utgangspunktet ble rost for sin omhyggelige estetikk og måten å blande skjørhet og hardhet på, føler mange nå at «balansen brytes ned til fordel for en eskalerende logikk».

Mange lojale fans forklarer at de føler seg splittet mellom spenningen ved å vende tilbake til dette universet og frykten for å se serien gå seg vill i konstant provokasjon. For dem symboliserer denne traileren dette skiftet: et mer hektisk tempo, økt spenning og en tung atmosfære, som om hvert skudd prøvde å overgå det forrige.

Et publikum delt mellom fascinasjon og tretthet

Stilt overfor disse bildene virker offentligheten dypt splittet.

På den ene siden er en stor del av publikum henrykt over å se Euphoria presse stilen sin til det ekstreme, og anser denne radikalismen som seriens varemerke.

På den annen side uttrykker noen en form for tretthet, og mener at ved å intensivere alt, risikerer serien å miste den emosjonelle og intime dimensjonen som gjorde den så bemerkelsesverdig i begynnelsen.

Disse kritikerne frykter at jakten på «stadig sterkere» til slutt vil svekke budskapet og helhetens troverdighet.

Til syvende og sist bekrefter traileren for sesong 3 av «Euphoria» én ting: serien har ingen intensjon om å gi seg, verken i sin visuelle ambisjon eller i sin forkjærlighet for «ekstreme» situasjoner. Mellom fascinasjon, irritasjon og nysgjerrighet gjenstår én sikkerhet: 13. april 2026 vil alle se på, om ikke annet for å se om denne siste sesongen lever opp til sitt eget skandaløse rykte.