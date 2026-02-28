Engstelige mennesker kan bli tiltrukket av en bestemt filmsjanger, viser en studie.

Hva om filmkveldene dine avslørte mye om hvordan du opplever verden? En fersk studie tyder på at filmpreferansene dine kan gjenspeile hjernens indre virkemåte, spesielt hvis du er engstelig, sensitiv og intenst forbundet med følelsene dine.

En tysk studie som gransker hjernen

Denne forskningen ble utført ved Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience . Forskere analyserte 257 deltakere ved hjelp av funksjonell MR (fMRI), en teknikk som muliggjør observasjon av hjerneaktivitet i sanntid.

Frivillige ble vist ansikter som uttrykte sinne eller frykt. Samtidig målte forskerne aktiveringen av to viktige hjerneområder: amygdala, som er involvert i emosjonsprosessering, og den fremre cingulate cortex, som er knyttet til emosjonell kontroll. Målet var å forstå om vår filmsmak er assosiert med en spesifikk måte å behandle sterke følelser på.

Action og komedier: en emosjonell lekeplass

Resultatene er fascinerende. Folk som tiltrekkes av actionfilmer viser spesielt markert aktivering i de to hjerneområdene som er studert når de møter negative stimuli. Med andre ord reagerer hjernen deres intenst på frykt eller sinne.

Denne profilen samsvarer ofte med engstelige, hypersensitive personligheter, eller de som er svært mottakelige for emosjonelle variasjoner. Langt fra å være en svakhet, demonstrerer denne sensitiviteten et finstemt nervesystem, i stand til å oppfatte nyansene og spenningene i omgivelsene.

Overraskende nok viser komediefans et lignende aktiveringsmønster. Enten følelsen utløses av adrenalinkicket under en jakt eller en eksplosjon av latter, ser det ut til at det som søkes er intensitet: spenningen, momentumet, energibølgen.

For engstelige personer kan disse filmene tilby en form for kontrollert katarsis: du opplever sterke emosjonelle topper, men innenfor et trygt, komfortabelt og forutsigbart rammeverk. Sofaen din blir en trygg sone for emosjonell utforskning.

Thrillere og dokumentarer: valg av distanse

Motsatt viser folk som foretrekker thrillere, krimfilmer eller dokumentarer en mer moderat hjernerespons på negative stimuli. Hjernen deres ser ut til å filtrere intense følelser mer effektivt, noe som forhindrer overbelastning.

Disse individene, ofte beskrevet som rolige, beherskede eller analytiske, har en tendens til å foretrekke mer løsrevne fortellinger. Selv i anspente situasjoner lar den narrative tilnærmingen dem opprettholde en grad av intellektuell kontroll over situasjonen.

Som psykolog Esther Zwiky oppsummerer, har individer en tendens til å velge sjangre som stimulerer hjernen deres på en måte som passer best til deres indre funksjon. Derfor velger du ikke filmene dine tilfeldig: du velger de som resonnerer mest med din emosjonelle sammensetning.

Veier til terapi

Disse oppdagelsene åpner for interessante perspektiver innen det terapeutiske feltet. For engstelige individer kan actionfilmer fungere som en emosjonell utløserventil. De kan kanalisere naturlig hypersensitivitet til kontrollerte, nesten oppkvikkende adrenalinkick.

Motsatt kan thrillere være et treningsverktøy for å styrke stresstoleransen, spesielt for mer rolige personligheter som ønsker å utvikle sin motstandskraft i møte med det uventede. Ideen er ikke å sette strenge merkelapper på smaken din, men å erkjenne at måten du reagerer på en historie gjenspeiler din indre rikdom. Å være engstelig betyr ofte å være dypt mottakelig, intuitiv og tilkoblet. Å være rolig betyr å vite hvordan man skal ta et skritt tilbake, analysere og dempe følelsene sine.

Til syvende og sist er kanskje ikke favorittsjangeren din bare enkel underholdning. Den kan godt være en refleksjon av ditt emosjonelle landskap.