En serie inspirert av Gisèle Pelicot-saken med Meryl Streep i hovedrollen? Prosjektet vekker allerede delte meninger.

Voldtektssaken i Mazan rystet verden. Etter å ha hevet stemmen, tok Gisèle Pelicot, som ble ansiktet utad i en hel kamp og selve legemliggjørelsen av motstandskraft, opp pennen for å fortelle historien sin i førsteperson. Med sin sterke bok, «Et la joie de vivre» (Og gleden ved å leve), tar hun hevn over skrekken og setter ord på det ubeskrivelige. Ved siden av denne betydningsfulle kulturelle begivenheten er det angivelig en serie under utvikling for å tilpasse denne sanne krimhistorien, som har blitt en kollektiv kamp, til skjermen. Å forvandle en familietragedie til fiksjon er imidlertid et farefullt foretagende, selv med Meryl Streep i rollebesetningen.

Er en serie om Pélicot-saken under forberedelse?

Mange serier har våget å skildre ekstremt alvorlige saker på skjermen, og forsøkt å forbli tro mot virkeligheten, uansett hvor grusom den måtte være. Det var miniserien «Sambre», som forteller om serievoldtektene begått av Jean-Xavier de Lestrade fra ofrenes perspektiv; «Monster»-sagaen, som maler et rystende portrett av historiens mest skremmende seriemordere ; og serien «Laura Stern-affæren», som takler kvinnedrap på en dyktig måte, og som er nøye med å unngå sensasjonalisme. En annen sak, som har skapt betydelig medieoppmerksomhet og utløst harme langt utenfor Frankrikes grenser, kan snart bli vist i TV-kataloger.

Vi husker fortsatt denne forferdelige historien. Historien om en kvinne, et offer for et seksuelt overgrep tilrettelagt for narkotika, som ble misbrukt, besudlet og dehumanisert av rundt femti menn, med sin egen manns medskyldige blikk. Historien om en mor, dopet ned uten hennes viten og brukt som sexslave i over ti år. Vi husker også en trassig og motstandsdyktig kvinne som nekter tausheten i en lukket fortelling og som ønsker å vekke samvittigheten.

Gisèle Pelicots stemme kunne finne ekko på leppene til Meryl Streep. Etter å ha utgitt en bok hvis tittel gjenspeiler hennes bedring og sinnstilstand etter rettssaken, fortsetter hun sin bevisstgjøringskampanje gjennom film. Ifølge det franske magasinet Marianne har hun gått med på å la amerikansk fjernsyn tilpasse historien hennes og rive ned veggene på ekteskapets soverom, åstedet for hennes prøvelser. «Slik at skammen flyttes over på gjerningsmennene.»

Meryl Streep, nevnt for rollen som Gisèle Pelicot

Den tre ganger Oscar-vinnende Meryl Streep er tippet til å spille Gisèle Pelicot i denne filmen, som fortsatt er i en tidlig fase av utviklingen. Skuespillerinnen, som portretterte den hensynsløse Miranda Priestly i «The Devil Wears Prada» og spilte hovedrollen i musikalen «Mamma Mia», kunne ha en kort bob og mørke briller, to fysiske detaljer som har blitt feministiske symboler, sammen med den hevede neven.

Skuespillerinnen, et Hollywood-vidunderbarn hyllet som en levende legende, ser ut til å ha statusen til å bære denne svært delikate rollen og yte den rettferdighet. Meryl Streep er noe av en «sikker ting» på film. Hun lever i hver av karakterene sine så fullstendig at hun foruroliger publikum. Fra den kompromissløse Margaret Thatcher til den hånlige sjefredaktøren og den seige fabrikkarbeideren, er Meryl Streep en kameleonskuespillerinne. Forresten, enten det er tilfeldig eller ikke, er hun bare tre år yngre enn Gisèle Pelicot. Denne serien er imidlertid fortsatt bare i forhandlingsfasen.

Tilpassing av skrekk for skjermen: et prosjekt som vekker debatt

Selv med en betrodd figur som Meryl Streep i ryggen, blir denne serien, som gir næring til alle slags teorier, møtt med mistenksomhet. Noen hyller den allerede som et verk i offentlig tjeneste, som kaster lys over de verste sidene ved menneskets natur og fungerer som et kamprop i kampen mot vold mot kvinner. Andre, mer skeptiske, roper stygt og frykter at hele denne affæren vil bli redusert til et klønete stykke fiksjon, eller til og med et PR-stunt.

Til tross for omfattende vitneutsagn, regelmessige offentlige uttalelser og en «renessanse»-bok som dokumenterer disse grusomhetene fra innsiden, frykter mange feiltrinn og mediesirkus. På X (tidligere Twitter) er meningene i full sving, også i politiske kretser. Tidligere minister Ségolène Royal la ikke skjul på ordene og brukte adjektivet «skrekk» for å beskrive dette prosjektet, som hun synes er mer upassende enn nyttig.

Risikoen for kikkeri, spørsmål om filmskapernes intensjoner ... foreløpig er denne serien om Pelicot-saken bare et frø. Likevel reiser den spørsmål hos allmennheten. Alt som gjenstår er å håpe at kvinnen som er mest direkte involvert har noe å si i dette prosjektet, som er forutbestemt til å skildre det ubeskrivelige.