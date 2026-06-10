Anne Hathaways triks for et «løftet ansikt»: en teknikk som skal tas med en klype salt.

Skuespillerinnen som spiller Andrea i «The Devil Wears Prada» avviste nylig rykter om plastisk kirurgi. Likevel, tjue år etter utgivelsen av den første filmen, har hun knapt forandret seg og ser ut til å ha en genetisk fordel over tid. Mens filmbransjen forkjemper for evig ungdom, svarer Anne Hathaway på dette kravet om foryngelse med en frisyre som gir illusjonen av å være ti år yngre. Det ble raskt den nyeste hårtrenden blant internettbrukere.

En frisyre for å forlenge ansiktet uten å ty til kirurgi

Anne Hathaway, som debuterte i «The Princess Diaries» og spilte Andrea, modellansatte i «The Devil Wears Prada», har vært mål for en rekke rykter. Kort tid etter promoteringen av den andre delen av denne storfilmen, som avslører den hensynsløse motebransjens indre virkemåte, trodde internettbrukere at de hadde et scoop: at hun hadde gått under kniven . De anklaget Anne Hathaway for å endre ansiktet sitt og bruke denne moderne magien for å holde tritt med trendene. Skuespillerinnen, som prøvde å forbli uinformert, bestemte seg for å sette en stopper for spekulasjonene og andre tvilsomme antagelser om utseendet sitt, som tilsynelatende var «for feilfritt» til å utelukkende være et resultat av gode gener eller nøye påført sminke.

Hvis den Oscar-vinnende skuespillerinnen fremstår som «så godt bevart», som internettbrukere liker å si, er det ikke et resultat av kraftig sminke eller et «anti-aldrings»-serum. Det er rett og slett effekten av en frisyre som ligner en strålende optisk illusjon. «Forresten, folk antar at dette er store medisinske avgjørelser. (...) Jeg ville vise at nei, jeg har ikke tatt en stor medisinsk avgjørelse. Det er bare to fletter», presiserer hun irritert i et intervju med ELLE magazine.

Og du trenger ikke en horde erfarne frisører for å gjenskape denne backstage-teknikken hjemme. Metoden er enkel. Bare lag to små fletter i tinninghøyde med de til tider uregjerlige små hårene og knyt dem bak på hodet under andre hårstrå for en «øyeblikkelig ansiktsløftning». En måte å omforme ansiktet ditt uten å klippe håret.

Denne hårteknikken viser seg å være populær på sosiale medier.

Denne frisyren, som skaper inntrykk av et fastere ansikt, løftede kinnben og mandelformede øyne, har blitt et sant motefenomen på sosiale medier. Langt fra å forbli den talentfulle Anne Hathaways eksklusive domene, har den forvandlet seg til en kollektiv hårbevegelse. Det er en vellykket variant av den slanke knuten til den amerikanske modellen Bella Hadid og den stramme hestehalen til den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande , frisyrer som også er kjent for sin "plumping"-effekt.

Skjønnhetsentusiaster, alltid klare til å være forsøkskaniner på nett, filmer resultatene på kamera. Ut fra deres forbløffede uttrykk å dømme, overgår denne transformative frisyren alle forventningene deres. Disse flettene, brukt som "strammere", etterligner presisjonen til sprøyter, med så godt som ingen bivirkninger. Selv om denne hårteknikken kan virke harmløs sammenlignet med kosmetiske prosedyrer som krever lokalbedøvelse og en kort restitusjonsperiode, kan den også vise seg å være katastrofal for hodebunnshelsen.

Dette gjelder spesielt når denne «forfriskende frisyren» blir en vane. «Når de samme hårstråene brukes gjentatte ganger for å skape volum, spesielt ved tinningene eller rundt ansiktet, legger det mye press på svært skjøre områder», advarer Tina Mui, trikolog og grunnlegger av AWARE Hair, i et intervju med Bustle .

Imidlertid en frisyre som også utgjør et problem

Denne frisyren, som er omtalt som «årets oppdagelse», fjerner tegn på tretthet, selv etter en nattlang serietitting, gir fyldigere ansiktstrekk som en eksklusiv tresifret behandling, og gir et merkbart energiboost. Du ser umiddelbart «yngre enn alderen din» ut og har det «løftede utseendet» som er verdig de glansede sidene i magasiner. Likevel, selv om denne hårteknikken er lovende, skader den håret i stillhet.

Hodebunnspesialisten oppfordrer folk til å lytte til kroppen sin og være oppmerksomme på hvordan de føler seg etter å ha tilbrakt timevis med ansiktet under press, holdt på plass av ultratette fletter. «Hvis du føler en liten lettelse når du åpner en hestehale, en knute, en flette eller en clip-in extensions, er det et tydelig tegn på at det var spenning», fortsetter hun. Dette legger stress på håret, som ikke er uforgjengelig. Risikoen? Brudd, kløe eller til og med betydelig hårtap.

Utover disse utilsiktede skadene, viderefører denne frisyren også et støvete, overpolert (eller rettere sagt, toflettet) skjønnhetsideal. Gitt måten Hollywood behandler kvinner over 40 på, virker denne frisyren mer som et diktat enn en ekte skjønnhetsrevolusjon.