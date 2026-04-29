Simone Ashley, i strandantrekket sitt, skaper oppstyr på sanden.

Den britiske skuespillerinnen av indisk avstamning, Simone Ashley, har byttet ut de eksklusive korridorene i «Bridgerton» med en solrik strand. Hun ble nylig fotografert for en sommerkampanje – og bildene sirkulerte raskt på nettet.

En svært etterlengtet sommerkampanje

Kjendisnettstedet Just Jared delte flere bilder av Simone Ashley poserende på stranden for en ny Burberry-sommerkolleksjon på sin offisielle Instagram-konto. De lysende bildene, tatt utendørs ved sjøen, fanget umiddelbart oppmerksomheten til Instagram-følgere og motepressen.

På bildene ligger Simone Ashley på magen i sanden, med det svarte håret stylet i en «wet look» (en frisyre som gir inntrykk av at man nettopp har kommet opp av vannet). En «avslappet» positur som gjør bildene enda mer slående.

Et metallisk utseende utsmykket med et ikonisk rutemønster

For denne fotograferingen dukker Simone Ashley opp i forskjellige Burberry-strandantrekk på bildene, og veksler mellom todelte og ettdelte design. Blant dem er et sett i Metallic Cocoa – en gyllen karamellfarget farge med metalliske detaljer. Toppen, med sin firkantede halsutringning, er kantet med et rutemønster på kantene og stroppene. Underdelen har samme mønster på kantene. Et ensemble som perfekt blander sportsantrekk og eleganse.

Simone Ashley, en viktig figur innen mote

Med serien «Bridgerton», opptredenene på catwalken og samarbeidene med store motehus, etablerte Simone Ashley seg i 2026 som en av de mest ettertraktede britiske skuespillerinnene i moteverdenen. Hennes evne til å legemliggjøre forskjellige verdener – fra engelsk aristokrati til solfylte strender – gjør henne til en spesielt allsidig og ettertraktet muse.

Sand, sol og rutete mønster: Simone Ashley forvandlet denne strandfotograferingen til et ekte moteøyeblikk. Et bilde som bekrefter hvorfor hun er så etterspurt langt utenfor filmsettet.