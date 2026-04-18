Sangerinnen Sabrina Carpenters gullstøvler går absolutt ikke ubemerket hen.

På Coachella 2026 (10.–19. april) viste Sabrina Carpenter frem en retroinspirert stil med fargerike silhuetter og dristig tilbehør. Gullstøvlene hun hadde på seg viste seg å være det mest slående elementet i antrekkene hennes, og tiltrakk seg umiddelbart oppmerksomheten til pressen og fansen hennes på sosiale medier.

Et veldig retro-utseende, bygget på et par støvler

For en av sine Instagram-opptredener valgte Sabrina et 70-tallsinspirert antrekk, med korte shorts, en lysegul topp utsmykket med perler, og, mest bemerkelsesverdig, et par gullstøvletter som perfekt fremhever antrekkets vintage-følelse. Støvlettene skaper en slående kontrast til stoffets mykhet og toppens delikate natur.

Utover dette antrekket har Sabrina også blitt sett i andre retro-antrekk, med ministrikkekjoler, luer i 60-tallsstil og forseggjorte frisyrer. Igjen har støvler, noen ganger litt mer diskrete, dukket opp igjen som et strukturerende element, noe som gir silhuettene hennes luften til en musikalstjerne eller en moderne pin-up.

En retrotrend fremhevet av sosiale medier

Både fans og motepressen var raskt i ekstase over tilbakekomsten av gullstøvelen, lenge assosiert med 60- og 70-tallet, og hvordan Sabrina Carpenter klarte å reintrodusere den i den svært moderne festivalverdenen og den internasjonale popscenen. Bilder fra Coachella, hvor hun spaserte mellom bodene, inkludert de fra sin egen installasjon «Sabrina's Pit Stop», og backstage, viste hvordan gullstøvelen forente hennes ulike antrekk, samtidig som den etablerte seg som en umiddelbart gjenkjennelig detalj som perfekt komplementerte hennes image som en stilig popprinsesse.

Kort sagt, for Sabrina Carpenter er disse gullstøvlene ikke bare «et slående estetisk statement»: de legemliggjør en blanding av «Hollywood-fantasi» og selvtillit. Med sin retroflørt, musikalsk teaterfølelse og referanser til popikoner blir de et symbolsk objekt i hennes måte å kombinere nostalgi og modernitet på, der mote blir et språk i seg selv, like kraftfullt som musikken hun synger.