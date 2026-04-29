«Storslått»: Skuespillerinne Elizabeth Hurley bringer tilbake hippie-chic-stilen

@elizabethhurley1 / Instagram

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley hadde aldri vært på musikkfestivalen Stagecoach før. For første gang gjorde hun et slående inntrykk – på en avslappet og uanstrengt måte. Hennes solfylte, hippie-chic antrekk var en umiddelbar hit.

Elizabeth Hurley er en mester innen «bohemsk western»

Hun dokumenterte sin aller første Stagecoach-festivalopplevelse på Instagram, hvor hun delte søte øyeblikk med partneren sin, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley var der for å støtte ham under fremføringen av singelen «On Our Way Along», som han fremførte som trio med barna sine, Noah og Braison Cyrus. Hun skrev entusiastisk følgende til innlegget: «Yeehaaaaaw. Elsket min første Stagecoach!»

Hun hadde på seg en hvit blondetopp med en frynset kamelfarget semsket jakke over, noe som forankret antrekket i en bohemsk western-estetikk. Slim-fit straight leg-jeans fullførte den nederste halvdelen av antrekket. En brun crossbody-veske i skinn, et anhengskjede og de alltid tilstedeværende overdimensjonerte solbrillene fullførte et antrekk som var både polert og avslappet. Elizabeth Hurley hadde håret nede for å fullføre denne uanstrengt elegante western-stilen.

En subtilt kontrollert hippie-chic estetikk

Dette antrekket illustrerer perfekt det designere kaller «festivalantrekk»: plagg som virker naturlige og spontane, men som faktisk er perfekt satt sammen. Blonder, semsket skinnfrynser, rå denim – tre kjennetegn på 70-tallets hippiechic gjenopplevd med den diskré elegansen til en kvinne med stil.

En enstemmig reaksjon: «fantastisk»

Kommentarene under Elizabeth Hurleys Instagram-innlegg var overveldende positive. «Nydelig», «Du ser helt nydelig ut», « Queen» – hennes 3,7 millioner følgere roste utseendet hennes like mye som øyeblikkene hun delte med Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley bekrefter det fansen hennes lenge har visst: hun trenger ikke en rød løper for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

En blondetopp, en frynsete jakke og jeans – Elizabeth Hurley beviste på Stagecoach musikkfestival at et festivalantrekk kan være både enkelt og perfekt satt sammen. Hippie-chic er ikke dødt; det ventet bare på at den rette personen skulle bruke det.

Som 58-åring skapte skuespillerinnen Nicole Kidman furore i en ryggløs kjole med en uventet detalj.

