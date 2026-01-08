Search here...

«Hvorfor må man gifte seg for å være lykkelig?»: Denne sangeren bryter et tabu

Rosé, den ikoniske stemmen til den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, snakket nylig åpenhjertig på podkasten Session 46: Rosé | Therapuss med Jake Shane . Den sørkoreanske sangeren utfordrer tradisjonelle forventninger om ekteskap og familie, og omfavner sin lykke som singel kvinne fullt ut.

En spørsmålstegn ved «lykkens status quo»

I denne intime utvekslingen spør Rosé direkte: «Hvorfor er det å gifte seg og kjøpe et hus standarden for lykke?» Hun påpeker at noen mennesker har elendige opplevelser i ekteskapet, og legger til: «Noen ganger føler jeg meg så lykkelig over å være enslig kvinne.» Det er et befriende budskap som nekter å helliggjøre ekteskapet som en forutsetning for lykke.

Samfunnspress på tidlig ekteskap

Spesielt i Sør-Korea står kvinner overfor et intenst press for å gifte seg tidlig og stifte familie raskt. Denne tradisjonelle kulturmodellen verdsetter tidlig morsrollen og husmorrollen, ofte på bekostning av kvinners personlige og profesjonelle ambisjoner.

Rosé, stemmen til en spørrende generasjon

Rosé, medlem av verdens mestselgende jentegruppe, representerer en ny generasjon kvinner som avviser tradisjonelle forventninger. På høyden av sin internasjonale karriere nekter hun å tilpasse seg en modell som ikke passer henne. Historien hennes resonnerer spesielt med unge K-pop-fans, som ofte står overfor de samme rigide familieforventningene.

En bønn for kvinners valgfrihet

Ved å bekrefte sin glede over å være singel, demonterer Rosé ideen om at kvinners lykke nødvendigvis avhenger av ekteskap og morsrollen. Hun inviterer oss til å tenke nytt om hva som virkelig utgjør et meningsfullt liv: «Hvorfor skal vi måtte gifte oss for å være lykkelige?» Dette spørsmålet åpner døren for en bredere refleksjon over standardene for suksess og prestasjoner som pålegges kvinner, spesielt i konservative samfunn som Sør-Korea.

I K-pop-bransjen, hvor idolenes image er omhyggelig kontrollert, markerer Rosés åpenhet om privatlivet sitt et brudd med fortiden. Vant til nøye kuraterte diskusjoner om privatlivet sitt, velger sangeren autentisitet, og foretrekker å snakke om sine sanne ambisjoner i stedet for å tilpasse seg en forhåndsdefinert rolle.

