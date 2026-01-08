Hun ville sminke seg i mørket, og ansiktet hennes ble forvandlet: denne skuespillerinnen forteller historien sin

Kelly Ripa kom tilbake til settet til «LIVE with Kelly & Mark» 5. januar 2026 og underholdt publikum ved å forklare hvorfor hun så så solbrun ut: et sminkefeil. Den amerikanske skuespillerinnen og programlederen fortalte hvordan hun endte opp med konturer over hele ansiktet på grunn av utilstrekkelig belysning.

En forstyrret oppvåkning i feriemodus

«I morges våknet jeg fullstendig desorientert etter ferien», betrodde hun seg selv. I mørket, uten å slå på lyset ( «Jeg hater å lyse opp rommet når jeg gjør meg klar» ), tok Kelly tak i foundation-stiften sin ... som egentlig var contouring-stiften hennes! «Noe var galt, men jeg fortsatte å påføre den. Om og om igjen!»

Mark beroliget henne: «Du ser fortsatt flott ut.»

Mannen hennes, Mark Consuelos, slo i for å berolige henne: «Du ser flott ut.» Kelly insisterte: «Alle sier stadig: 'Å, du er brun!' Nei, nei, det er bare konturering over det hele!» Programlederen, vant til rampelyset, forklarte at kontureringen var altfor mørk til å brukes som base på hennes lyse hudfarge.

Konturering former ansiktet ved å lage skygger (panne, kinnben, kjevelinje), mens foundation jevner ut hudtonen over hele ansiktet. Kelly blandet de to og skapte denne «usannsynlige» solkyssede effekten som moret hele crewet på settet.

Kelly snakket om sminkefeilen sin på direktesendt TV! pic.twitter.com/Uimdxlqy7V — Kjæresten (@cherrymagazinee) 7. januar 2026

Ikke første gang hun har gjort en tabbe direkte på lufta

Dette er ikke første gang den amerikanske skuespillerinnen og programlederen Kelly Ripa har opplevd et uhell på direktesendt TV. 9. desember fanget kameraene programlederen fortsatt halvkledd: «For ti sekunder siden var jeg helt naken! Nå er jeg halvkledd, jeg mangler et belte!» Alltid med humor og selvironikk.

Disse spontane øyeblikkene fremhever til syvende og sist Kellys sjarm: en imøtekommende programleder som omfavner hennes små særegenheter. Som trebarnsmor og TV-stjerne i 25 år beviser hun at man kan være profesjonell uten å være perfekt. Hemmeligheten hennes? Smittsom humor og avvæpnende autentisitet.