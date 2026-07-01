Som 80-åring overrasker Helen Mirren med en ny asymmetrisk frisyre

Den britiske og amerikanske skuespillerinnen Helen Mirren forårsaket furore i Taormina i Italia med en asymmetrisk klipp, et sterkt avvik fra hennes signaturbob.

En bemerkelsesverdig opptreden på Taormina filmfestival

Det var i Italia, på øya Sicilia, at Helen Mirren avduket sin nyeste stiloverraskelse. Den Oscar-vinnende skuespillerinnen deltok på den 72. Taormina filmfestival, en av Europas eldste og mest prestisjefylte filmbegivenheter. På den røde løperen fanget hun umiddelbart fotografenes oppmerksomhet – ikke bare med antrekksvalget, men spesielt med sin dramatiske hårforvandling. Denne opptredenen er i tråd med hennes tidligere minneverdige opptredener på Europas mest prestisjefylte røde løpere.

En asymmetrisk frisyre, et avvik fra hennes signaturbob.

Helen Mirren, kjent i årevis for sin signatur skulderlange bob, har valgt en dristig transformasjon: håret hennes er klippet kort til nakken i en utpreget moderne, asymmetrisk stil. Langt fra en subtil evolusjon, har Helen Mirren valgt en reell forandring, og bryter med klippen som hadde vært hennes visuelle signatur i flere år. Bevis, om noe var nødvendig, på at eksperimentering fortsatt er i høysetet som 80-åring.

Hennes sølvfargede hår ble vist fullt ut

Helen Mirren har ikke bare endret formen på hårklippen sin; hun fortsetter også å omfavne sitt naturlig sølvfargede hår fullt ut. Denne gråfargen, som har blitt et av hennes mest gjenkjennelige trekk, er nå kombinert med en kortere, mer strukturert klipp, noe som forsterker den visuelle effekten. Denne vektleggingen av naturlig grå er en del av en bredere tilnærming til å akseptere aldring, noe Helen Mirren har kjempet for i sine offentlige uttalelser i flere år. Denne konsistensen mellom ordene hennes og utseendet hennes bidrar til å gjøre henne til en inspirerende figur for mange kvinner.

En korallkjole til den røde løperen

For å komplementere den nye frisyren sin, hadde Helen Mirren på seg en plissert midikjole med V-hals i en livlig korallfarge som fremhevet hudtonen og det nye snittet hennes. Et utsmykket belte fremhevet midjen og ga antrekket et snev av couture. Den sofistikerte, men likevel lysende kjolen eksemplifiserer perfekt den røde løper-stilen skuespillerinnen har dyrket i flere tiår. En elegant silhuett som blander modernitet og raffinement.

Matchende tilbehør

For å fullføre antrekket valgte Helen Mirren nøye koordinert tilbehør. Hun hadde på seg metalliske sandaler med hæl, en gullstrukturert clutch og et spesielt raffinert diamantsett – et delikat anhengskjede og lange øredobber utsmykket med edelstener. Denne kontrollerte lagdelingen fanget lyset uten å konkurrere med kjolens korallfarge. Når det gjelder sminken hennes, gjenspeilet den fargen på antrekket hennes, med valmuerød leppestift og rouge som komplementerte den overordnede harmonien i utseendet hennes.

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«Det er fantastisk å være 80 år gammel.»

Denne nye frisyren er en del av en personlig tilnærming som Helen Mirren åpent har kjempet for i flere år: et fredelig og gledelig forhold til aldring. «Jeg sier alltid at du enten dør ung, eller så blir du gammel. Det er ingenting i mellom. Og jeg har aldri ønsket å dø ung. Jeg er for nysgjerrig på livet; jeg vil se hva som skjer videre!» betrodde skuespillerinnen i et intervju gitt i oktober 2025.

Senere i samme intervju utdypet Helen Mirren sin visjon om aldring, med sin karakteristiske åpenhjertighet. «Til helvete med konvensjoner, jeg lever, jeg jobber, jeg kan drikke et glass vin, jeg kan bruke sminke, jeg kan høre på musikk, jeg kan se en vakker solnedgang, jeg kan gå på kino, jeg kan se en film, jeg kan se Netflix i lang tid, og jeg kan leve livet mitt. Det er en vakker ting», erklærte skuespillerinnen . Dette er frie og inspirerende ord, en sterk kontrast i en bransje der presset på kvinners utseende fortsatt er betydelig.

Med sin korte, asymmetriske hårklipp, sølvgrå antrekk og livlige korallkjole gjorde Helen Mirren et slående inntrykk på Taormina Film Festival. Hun beviste nok en gang at det er mulig å overraske, utvikle seg og utforske nye stilretninger uten å gå på akkord med sin egen identitet.