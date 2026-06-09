«Euphoria»-serien: Alexa Demie forklarer hvorfor én scene gjorde henne dypt ukomfortabel

Alexa Demie kommer sakte, men sikkert ut av berømmelsens tåke. Den amerikanske skuespillerinnen og modellen, som spiller Maddy Perez i «Euphoria» (HBO), har nettopp gitt en sjelden beretning om årene sine på settet. Og spesielt om én scene som, år senere, fortsatt tynger henne tungt.

Frykten for å miste rollen sin, snarere enn press fra noen.

Innrømmelsen er enkel. Alexa Demie var veldig ung da serien startet – første sending i 2019 – og forteller at hun gjentatte ganger gikk med på å filme scener uten klær i frykt for å bli erstattet. «Jeg tenkte at hvis jeg sa nei til de scenene, ville jeg ikke få rollen, ikke fordi noen hadde fortalt meg det. Men fordi jeg var så ung, og jeg visste ikke», betrodde hun seg i et intervju med The Hollywood Reporter . Denne nyansen illustrerer hvor uuttalt presset kan være i filmbransjen – en arv fra en filmkultur som mange skuespillerinner nå snakker ut om.

Én scene sjokkerte henne spesielt

Av scenene Alexa Demie nevner, er det én som skiller seg spesielt ut: en sekvens der rollefiguren hennes er utro mot Nate, spilt av Jacob Elordi. «Jeg sier ikke at jeg ikke liker sex, og jeg synes det kan fremstilles vakkert. Jeg vet også at serien skildrer livene til tenåringsjenter. Men da jeg gjorde det, innså jeg: 'OK, jeg liker ikke hvordan det får meg til å føle meg.'» En uttalelse som stemmer på flere nivåer. Alexa Demie refererer mer til en fysisk, intim følelse – et ubehag hun ikke helt hadde forutsett da hun gikk med på å gjøre scenen.

Et team som lyttet, en presedens som ikke gjentok seg

Gode nyheter: Alexa Demies kommentarer etter innspillingen ble tatt til følge. «Jeg sa noe etterpå, og alle var veldig empatiske», forklarer hun. Som et resultat ble hun aldri bedt om å gjøre den typen scene igjen. Denne læreboksaken gjenspeiler de siste endringene på filmsettene. Siden #MeToo-bevegelsen har intimitetskoordinatorer gradvis blitt garantister for informert samtykke for skuespillere – en relativt ny rolle, men nå nesten standard i HBO-serier som «Euphoria».

En bredere kontrovers rundt serien

Alexa Demies vitnesbyrd kommer i en spesiell kontekst. Flere «dristige» scener fra den siste sesongen har vært gjenstand for mye diskusjon, særlig de som involverer Sydney Sweeney, som spiller Cassie. Allerede i 2023 forsvarte skuespillerinnen offentlig seriens skaper, Sam Levinson: «Hvis vi ikke var komfortable med noe, sa vi alle ifra. (...) Det er vanskelig å se noen bli fullstendig dratt gjennom gjørma av publikum og media når ingen faktisk er der. Det er vi.» «Euphoria», som nylig ble avsluttet etter tre sesonger, etterlater seg en betydelig kulturell arv – men også en åpen debatt om hvordan unge skuespillerinner opplever å filme de mest eksplisitte scenene.

Gjennom dette vitnesbyrdet gir Alexa Demie et sjeldent glimt inn i virkeligheten bak kulissene til noen av Hollywoods mest fremtredende skuespillerinner. Hun tjener også som en påminnelse om en avgjørende sannhet: på et filmsett er friheten til å si nei aldri så enkel som den ser ut til, spesielt for de som akkurat har begynt. Hennes nå offentlige beretning fungerer som en invitasjon – til produksjoner om å lytte mer oppmerksomt, og til unge skuespillerinner om å beskytte seg selv bedre.