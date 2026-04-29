Platinablondt hår og en overraskende duo: rapperen Doechii og sangeren Lady Gaga skaper furore

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Lady Gaga og den amerikanske rapperen Doechii hadde aldri samarbeidet før – og deres første musikalske møte var en umiddelbar sensasjon. Musikkvideoen til «Runway», som ble utgitt 27. april 2026, er en visuell eksplosjon som allerede ser ut til å bli et av årets mest spennende moteøyeblikk.

Et samarbeid for «The Devil Wears Prada 2»

Sangen «Runway» er med på lydsporet til filmen «The Devil Wears Prada 2», som har kinopremiere 1. mai 2026. I filmen akkompagnerer sangen en scene backstage under Milan Fashion Week. Musikkvideoen ble regissert av Parris Goebel – en internasjonalt anerkjent koreograf og kreativ leder kjent for sine samarbeid med Rihanna, Justin Bieber og Jennifer Lopez, og grunnlegger av crewet til The Royal Family.

Sangen nådde umiddelbart førsteplass på Billboard Dance Digital Song Sales-listen, og rangerte blant de 10 beste på hitlistene for digitalt sangsalg og dansestrømmingssanger.

Doechiis polarblonde

Det var hårforvandlingen som skapte mest blest på sosiale medier. Den amerikanske rapperen Doechii, vanligvis kjent for sitt lange, krøllete, svarte hår, dukket opp i musikkvideoen med en «radikal» makeover: en platinahvit parykk, komplett med blekede øyenbryn. Et utseende som er slående likt den amerikanske sangeren og låtskriveren Lady Gaga.

Den todelte blazeren: den mest omtalte stilen

Det mest slående øyeblikket i videoen viser de to kunstnerne som bokstavelig talt deler den samme knallrøde blazeren, konstruert for to kropper samtidig, der skuldrene deres smelter sammen til én. Under blazeren hadde hver på seg en hvit skjorte som var kneppet helt opp med et svart slips – noe som skapte den optiske illusjonen om at overkroppene deres var ett.

Svarte skinnhansker med halvfinger, en blank rubinrød leppestift og røykfylt eyeliner fullførte Doechiis antrekk, mens begge hadde på seg de samme skulpturerte Opera-plattformene fra Thom Solo.

En rekke av utseender

Videoen inneholder en serie skreddersydde plagg fra hus som LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta og Bad Binch Tong Tong, inkludert paljettbesatte jumpsuits som dekker hele kroppen unntatt øyne og munn – en svart til Doechii, en hvit til Gaga.

Lady Gaga gjør også en slående tilbakevending til sitt neongule hår fra «Telefon»-æraen, kombinert med et skulpturelt blått plissert skjørt og en kjegleformet hatt med slør. Doechii, derimot, dukker opp i en annen sekvens med sitt naturlige svarte hår under en bredbremmet rosa og oransje fjærhatt, kombinert med en svart korsettkjole med geometriske utskjæringer.

To kunstnere som drømte om å være sammen

Selv om samarbeidet er overraskende i omfang, stammer det fra en langvarig gjensidig beundring. Doechii har omtalt Lady Gaga som «en stor innflytelse» og beskriver seg selv som «Lady Gagas største fan». Gaga fortalte på sin side til britiske Vogue i juli i fjor: «Doechii kommer med en penn som føles umiddelbart legendarisk. Jeg ble forelsket i musikken hennes og hennes dypt personlige perspektiv.» Et møte som var uunngåelig.

I én enkelt video beviste Lady Gaga og Doechii at de deler mye mer enn en rød blazer: en felles visjon om mote som en grenseløs lekeplass. «Runway» er ikke bare en sang for en film – det er et visuelt manifest fra to artister.