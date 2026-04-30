Den amerikanske sangeren Lizzo feirer bursdagen sin i en «dristig» svart kjole

Lizzo gjorde ikke ting halvveis for sin 38-årsdag. 27. april 2026 feiret sangeren bursdagen sin på Chateau Marmont i Los Angeles i en gjennomsiktig svart kjole – og benyttet anledningen til å annonsere noen nyheter som skapte enda mer oppstyr enn antrekket hennes.

Et jubileum kombinert med en stor kunngjøring

Noen timer før bursdagsfesten delte Lizzo et bilde på Instagram av sin velstelte hånd som holdt en miniatyrversjon av seg selv, der hun annonserte utgivelsen av sitt tredje studioalbum, «Bitch», som etter planen skal slippes 5. juni 2026. «GRATULERER MED DAGEN TIL MEG! For å feire presenterer jeg dere – MITT NYE ALBUM 5. JUNI!» skrev hun under bildet. En måte å gjøre sin egen bursdag om til en musikalsk begivenhet.

Den svarte kjolen som holdt alt

For kvelden på Chateau Marmont hadde Lizzo på seg en lang svart kjole med spaghettistropper, med to utskjæringer ved hoftene og gjennomsiktige nettingpaneler langs sidene av bena, noe som skapte en synlig hudeffekt langs hele skjørtets lengde. Kjolen var tilpasset figuren hennes og fremhevet kurvene hennes samtidig som den lekte med kontraster mellom ugjennomsiktighet og gjennomsiktighet. Et antrekk som var både glamorøst og elegant.

Tilbehør som forsterker effekten

For å fullføre antrekket hadde Lizzo på seg svarte stiletthos i lakkskinn med spiss tå, rektangulære solbriller og flere armbånd. En brun pelsstola drapert rundt armene hennes ga en myk, dramatisk kontrast. Frisyren hennes – lange, gyllenblonde bølger – og matt rosa leppestift med dramatiske vipper fullførte et omhyggelig planlagt antrekk.

En svært aktiv vår i 2026

Denne bursdagen markerer slutten på en spesielt travel vår for Lizzo. I løpet av den første helgen av Coachella, 10. april, gjorde hun en overraskende opptreden på Sahara-scenen sammen med den amerikanske rapperen Sexyy Red, der hun spilte fløyte og danset på en gigantisk Labubu-dukke mens hun hadde på seg en svart utskjært bodysuit. Mellom Coachella, annonseringen av albumet hennes og denne minneverdige bursdagsfesten ser det ut til at Lizzo har bestemt seg for at 2026 skal bli hennes år.

Et nytt album annonsert, en gjennomsiktig svart kjole, en kveld på Chateau Marmont med kjæresten sin – Lizzo feiret sin 38-årsdag slik hun gjør alt: med glans, uten hemninger og med musikk.