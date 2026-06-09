Som 50-åring vekker skuespillerinnen Ali Larter oppmerksomhet i en smaragdgrønn kjole

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og produsenten Ali Larter gjorde en av sine mest imponerende opptredener på den røde løperen. På Newport Beach TV Festival i 2026 dukket hun opp i en lang smaragdgrønn kjole, hvis asymmetriske snitt umiddelbart fikk oppmerksomhet.

En smaragdgrønn kjole

På den røde løperen i California valgte Ali Larter et plagg fra Victoria Beckhams høst/vinter 2026-kolleksjon, presentert noen uker tidligere på moteuken i Paris. En smaragdgrønn chiffong-aftenkjole, der fargedybden gjenspeiler skuespillerinnens øyne – en spesielt slående visuell effekt under blitzen.

Plagget er basert på et nitid couture-arbeid: et fint slør, kyndig plassert drapering foran som minner om en gammel gresk chiton, og to strategisk plasserte klaser med hevede blomster – en i bystehøyde, den andre rett under hoften. Denne iscenesettelsen forvandler plagget til en veritabel tekstilskulptur.

Asymmetrisk snitt og greskinspirert drapering

Detaljen som gjør kjolen spesielt elegant er den lange, dype sidespalten. Den går fra bysten til hoften, og skaper et skarpt brudd i silhuetten og gir bevegelse til helheten. En perfekt utført utskjæring. Nederst avslører det høye-lave kuttet subtilt Ali Larters ben og strukturerer silhuetten fra bunn til topp. Den overordnede effekten er en kjole som følger figuren, men som beholder all den flytende følelsen til det smaragdgrønne stoffet.

Høye hæler med en "optisk illusjon"-effekt og gullsmykker

På føttene valgte Ali Larter et par pumps med stropper og åpne detaljer. Fra den røde løperen virket skoene nesten usynlige, noe som ga skuespillerinnen utseendet til noen som svevde over bakken. En teknisk detalj som umiddelbart ble kommentert på sosiale medier.

Når det gjelder smykker, valgte stylistene hennes smykker fra amerikanske merker: gullringøreringer og stablede gull- og sølvringer. Til håret en lav, løs knute med et nesten uoppgjort utseende, av Owen Gould. Og til sminken valgte Georgie Eisdell en dristig korallfarget leppe og en matchende farge på øynene.

Ali Larter deltar på «Landman»-ensemblepanelet under Newport Beach TV FEST på Lido Theater i Newport Beach pic.twitter.com/AoAr5k7taO — Mer kultur Mindre pop (@culturelesspop) 7. juni 2026

Totaltriumf for «Landman»-serien

Ali Larters opptreden fant sted i en spesiell kontekst. Under seremonien var skuespillerinnen sammen med sine «Landman»-medspillere – Billy Bob Thornton, Andy García og Michelle Randolph – på scenen for å motta prisen for beste ensemble i dramaserie. Denne betydelige kollektive anerkjennelsen for produksjonen bekreftet seriens kritikerroste.

Med denne smaragdgrønne kjolen gjorde Ali Larter et bemerkelsesverdig stilig opptreden. Hun beviste at den røde løperen ikke har noe med alder å gjøre. Et utseende som lett gir henne en plass på hennes personlige rekord.

