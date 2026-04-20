Paris Hilton setter livvakten sin på prøve; videoen morer internettbrukere.

Den amerikanske sosietetskvinnen og forretningskvinnen Paris Hilton er en fast del av Coachella, men i år var det igjen livvakten hennes som utilsiktet stjal showet. En video av henne som løper rundt i den californiske ørkenvarmen, med sin lojale sikkerhetsagent i hælene, gikk raskt viralt.

Tommy, den mest ettertraktede livvakten på Coachella

Paris Hilton delte selv videoen, der hun hyllet livvakten sin: «Jeg har løpt rundt i årevis med sikkerhetsvaktene mine på Coachella. Tommy er den beste!» I opptaket kan man se henne snurre fra den ene enden av festivalen til den andre mens Tommy prøver sitt beste for å holde henne i sikte.

Internettbrukere vant (nesten) over

Videoen gikk raskt viralt på TikTok og X (tidligere Twitter), og genererte en flom av muntre reaksjoner. Mange roste Tommys profesjonalitet og utholdenhet, mens andre bare lo hjertelig av denne usannsynlige duoen: en bekymringsløs, spretten stjerne og en ubevegelig livvakt som var dømt til å følge ham skritt for skritt under den indiske solen.

Noen internettbrukere uttrykte imidlertid også kritikk, og mente scenen var respektløs og argumenterte for at det var upassende å «tvinge» livvakten sin til å løpe på denne måten for publisitetens skyld, og minnet alle om at hans rolle er å sørge for sikkerheten og ikke å delta i et iscenesatt arrangement. Andre nyanserte disse reaksjonene og antydet at livvakten kanskje var helt komfortabel med situasjonen og samtykket til videoen.

Paris Hilton, den ubestridte dronningen av Coachella

For 2026-utgaven gikk Paris Hilton all in med stilen sin: hun hadde på seg Demonia-plattformstøvletter til lårene, en klar nikk til Y2K-estetikken som gjorde henne berømt på 2000-tallet. Hun arrangerte også sitt eget arrangement på festivalen for hudpleiemerket sitt «Parívie» og deltok på Neon Carnival. Hun er absolutt utømmelig – det kan Tommy bekrefte.

Til syvende og sist innkapsler denne lettsindige og spontane scenen perfekt ånden av Coachella, i Paris Hilton-stil: en blanding av glitter, grenseløs energi og bevisst kaos. Mellom beundring for Tommys utholdenhet og mer nyansert kritikk har episoden i det minste lykkes med én ting: å minne oss på at Paris Hilton er en uunngåelig figur i mediespektakelet.