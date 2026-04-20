Paris Hilton setter livvakten sin på prøve; videoen morer internettbrukere.

Fabienne Ba.
Den amerikanske sosietetskvinnen og forretningskvinnen Paris Hilton er en fast del av Coachella, men i år var det igjen livvakten hennes som utilsiktet stjal showet. En video av henne som løper rundt i den californiske ørkenvarmen, med sin lojale sikkerhetsagent i hælene, gikk raskt viralt.

Tommy, den mest ettertraktede livvakten på Coachella

Paris Hilton delte selv videoen, der hun hyllet livvakten sin: «Jeg har løpt rundt i årevis med sikkerhetsvaktene mine på Coachella. Tommy er den beste!» I opptaket kan man se henne snurre fra den ene enden av festivalen til den andre mens Tommy prøver sitt beste for å holde henne i sikte.

Internettbrukere vant (nesten) over

Videoen gikk raskt viralt på TikTok og X (tidligere Twitter), og genererte en flom av muntre reaksjoner. Mange roste Tommys profesjonalitet og utholdenhet, mens andre bare lo hjertelig av denne usannsynlige duoen: en bekymringsløs, spretten stjerne og en ubevegelig livvakt som var dømt til å følge ham skritt for skritt under den indiske solen.

Noen internettbrukere uttrykte imidlertid også kritikk, og mente scenen var respektløs og argumenterte for at det var upassende å «tvinge» livvakten sin til å løpe på denne måten for publisitetens skyld, og minnet alle om at hans rolle er å sørge for sikkerheten og ikke å delta i et iscenesatt arrangement. Andre nyanserte disse reaksjonene og antydet at livvakten kanskje var helt komfortabel med situasjonen og samtykket til videoen.

Paris Hilton, den ubestridte dronningen av Coachella

For 2026-utgaven gikk Paris Hilton all in med stilen sin: hun hadde på seg Demonia-plattformstøvletter til lårene, en klar nikk til Y2K-estetikken som gjorde henne berømt på 2000-tallet. Hun arrangerte også sitt eget arrangement på festivalen for hudpleiemerket sitt «Parívie» og deltok på Neon Carnival. Hun er absolutt utømmelig – det kan Tommy bekrefte.

Til syvende og sist innkapsler denne lettsindige og spontane scenen perfekt ånden av Coachella, i Paris Hilton-stil: en blanding av glitter, grenseløs energi og bevisst kaos. Mellom beundring for Tommys utholdenhet og mer nyansert kritikk har episoden i det minste lykkes med én ting: å minne oss på at Paris Hilton er en uunngåelig figur i mediespektakelet.

Article précédent
Pamela Anderson, 58, gjenoppliver denne denimtrenden fra 2000-tallet.
Article suivant
Skuespillerinnen Diane Kruger (49) skapte furore med en kjole verdig et kunstverk.

Skuespillerinnen Salma Hayek viser elegant frem sitt naturlige grå hår.

Den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek har ingen planer om å skjule det grå håret sitt...

Sangerinnen Mariah Carey (57) skapte furore i en svart kjole og skinnstøvler.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Mariah Carey trenger ikke nødvendigvis en rød løper for å gjøre seg bemerket....

Skuespillerinnen Anya Taylor-Joy stråler i en bursdagskjole verdig en fantasiverden

I anledning av sin 30-årsdag delte den britisk-amerikanske skuespillerinnen Anya Taylor-Joy festbilder på Instagram som imponerte like mye...

Skuespillerinnen Diane Kruger (49) skapte furore med en kjole verdig et kunstverk.

Det finnes antrekk som overskrider mote og grenser til kunst. Det er nettopp denne effekten som den tyske...

Pamela Anderson, 58, gjenoppliver denne denimtrenden fra 2000-tallet.

Pamela Anderson gjør et slående comeback med en stil som er godt forankret i denim-estetikk, og viser frem...

«I overgangsalderen blir vi satt på sidelinjen»: 54 år gamle skuespillerinne Amanda Peet deler sin erfaring

Den amerikanske skuespillerinnen Amanda Peet setter ord på en virkelighet som deles av mange kvinner: i overgangsalderen blir...