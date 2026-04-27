Sangerinnen Becky G skaper furore med dette splittede og paljettbesatte antrekket

Fabienne Ba.
23. april 2026 arrangerte Telemundo Center i Miami Billboard Latin Women in Music-gallaen, og Becky G var en av de mest etterlengtede gjestene. Den meksikansk-amerikanske sangeren vakte oppsikt i en glitrende kjole med høy splitt på den rosa løperen.

Et "rosa teppe" under motens tegn

Den fjerde årlige Billboard Latin Women in Music-gallaen samlet et eksepsjonelt utvalg av artister og prisvinnere i Miami:

  • den spanske sangeren og låtskriveren Rosalía (Årets kvinne),
  • Puerto Ricansk sanger og rapper Ivy Queen
  • Den meksikanske pop-rock-sangeren og låtskriveren Gloria Trevi
  • Den puertoricanske sangeren Young Miko
  • Den meksikanske singer-songwriteren Julieta Venegas
  • den spanske sangeren og danseren Lola Indigo
  • vokalisten i den meksikanske popduoen Jesse & Joy, Joy

I denne svært etterlengtede konteksten hadde Becky G en dobbelt viktig rolle å spille: den som prisvinner og den som stilikon. På den rosa løperen valgte hun en lang kjole utsmykket med en høy splitt, utsmykket med paljettdetaljer som fanget lyset i hver bevegelse. Et antrekk som var både elegant og selvsikkert, tro mot bildet av en kunstner som ikke er redd for å ta moterisiko.

På scenen i en hvit kjole med et matchende skjerf

For sin opptreden byttet Becky G ut det rosa teppeantrekket sitt med et annet like slående antrekk. Hun entret scenen i en overdådig, paljettbesatt hvit kjole, komplett med et matchende skjerf, for å hylle den legendariske amerikanske sangeren Selena Quintanilla ved å fremføre «Dreaming of You». Den første delen av coverlåten hennes var myk og drømmende, før en gitarist tilførte en kraftig rockeenergi til andre halvdel av sangen.

Global Impact Award, kveldens kulminasjon

Det var venninnen og samarbeidspartneren hennes, den dominikanske sangeren og låtskriveren Natti Natasha, som overrakte henne Global Impact Award, kveldens viktigste pris for Becky G. I en tale holdt på spansk og med tårer i øynene, sa hun: «Jeg elsker det jeg gjør på scenen, men for meg er det også det som skjer når lysene slukkes – hvordan jeg engasjerer meg i lokalsamfunnet mitt, hvordan jeg representerer kulturen min, og hvordan jeg skaper rom for neste generasjon.»

En kunstner på høyden av sin innflytelse

Becky G pryder også forsiden av Billboard magazine for anledningen og forbereder et nytt album som etter planen skal slippes sommeren 2026. Singelen «Marathon» setter allerede tonen: en dristig fusjon av engelsk og spansk, av rap og internasjonal latinpop. Som en stigende stjerne beviser hun at stil og substans kan gå hånd i hånd.

Ved å gjøre en rekke profilerte opptredener har Becky G sementert sin status som et essensielt ikon i den nåværende latinamerikanske musikkscenen. Mer enn bare en forbigående trend, hennes tilstedeværelse i Miami viser frem en komplett artist, som er i stand til å skinne like sterkt gjennom sin stil som gjennom sin aktivisme. En triumferende kveld som allerede varsler et 2026 preget av ytterligere suksess.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
