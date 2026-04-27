Dette «dristige» utseendet til den 67 år gamle sangeren Madonna etterlater ingen likegyldige

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna gjør aldri ting halvveis, og 25. april 2026 i West Hollywood var intet unntak. For sin overraskende opptreden på Club Confessions hadde den amerikanske sangeren og låtskriveren på seg et antrekk som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En hemmelig fest for å avduke «Bekjennelser II»

Natten til 25. april 2026 gjorde Madonna en overraskende opptreden på The Abbey, en institusjon i Vest-Hollywood, for en privat fest kun for inviterte kalt «Club Confessions Los Angeles». Programmet inkluderte DJ-sett av Stuart Price – hennes samarbeidspartner på «Confessions II» – samt Romy og Mez Monty, mens Madonna hilste på publikum og danset til nye låter fra sitt etterlengtede album, inkludert hennes nyeste singel, «I Feel So Free».

Blant gjestene var den amerikanske sangeren og låtskriveren Addison Rae, den britiske modellen og skuespillerinnen Cara Delevingne, den italiensk-amerikanske skuespillerinnen og modellen Julia Fox, den britiske sangeren og musikeren Lily Allen, den britiske olympiske mesteren i stup Tom Daley, og den amerikanske sangeren og låtskriveren av albansk-makedonsk opprinnelse Bebe Rexha.

Et pudderrosa utseende som er både romantisk og dristig

For anledningen valgte Madonna et strukturert, pudderrosa korsett, kombinert med et matchende miniskjørt med blonder, toppet med et flagrende, blushfarget slør som ga en delikat kontrast. Nettingstrømper, svarte lårhøye skinnstøvletter, gjennomsiktige hansker som matchet antrekket, og rødtonede solbriller fullførte et antrekk som selvsikkert blandet romantikk med en skarp kant.

Fansen er vunnet over, sosiale medier suser

Bildene som ble lagt ut på Instagram sirkulerte umiddelbart på nettet, noe som utløste et skred av entusiastiske reaksjoner. «Dronningen », «Dronningen er tilbake», «Fantastisk» : kommentarene mangedoblet seg, og de roste Madonnas evne til å innføre en helt egen stil, uten innrømmelser til alder eller konvensjoner.

«Confessions II», årets mest etterlengtede album

«Confessions II» er den direkte oppfølgeren til «Confessions on a Dance Floor», et av de mest kritikerroste albumene i Madonnas karriere, utgitt i 2005. Kvelden 25. april markerte en ny fase i reklamekampanjen for dette prosjektet, bare noen få dager etter at sangeren hadde en bemerkelsesverdig opptreden på Coachella sammen med Sabrina Carpenter.

Kort sagt, Madonna fortsetter å mestre overraskelseskunsten like mye som scenekunstens. Med omhyggelig planlagte kommunikasjonsstrategier, et snev av dramatisk sans og en skarp sans for estetikk, beviser hun nok en gang at hun er en essensiell figur i global popkultur.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Som 52-åring har skuespillerinnen Tori Spelling på seg et gjennomsiktig antrekk som vekker reaksjoner.

For en vanlig kveld i Vest-Hollywood var et «ekstraordinært» utseende nødvendig. Den amerikanske skuespillerinnen, mediepersonligheten og forfatteren Tori...

Sangerinnen Becky G skaper furore med dette splittede og paljettbesatte antrekket

23. april 2026 arrangerte Telemundo Center i Miami Billboard Latin Women in Music-gallaen, og Becky G var en...

Da Tom Holland danset ballett: Opptak fra 2017 går viralt

Bilder fra 2017 som viser Tom Holland som praktiserer klassisk dans sirkulerer nok en gang mye på sosiale...

Victoria Beckham stråler i en hvit satengkjole sammen med mannen sin

På TIME100-gallaen i New York viste den britiske stylisten, designeren og forretningskvinnen Victoria Beckham nok en gang frem...

Gigi Hadid bringer tilbake «vintage-leppen» og gjenoppliver en trend

Under et nylig opptreden vakte den amerikanske modellen Gigi Hadid oppmerksomhet med en leppesentrert sminke. En subtil, men...

Tyla velger minimalisme med en uventet juveldetalj

Under en nylig opptreden overrasket den sørafrikanske sangeren Tyla alle med et elegant utseende, dominert av en minimalistisk...