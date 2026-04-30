Til bursdagen sin valgte skuespillerinnen Jessica Alba et sensasjonelt antrekk.

@jessicaalba / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba feiret sin 45-årsdag 28. april 2026 med sine kjære. Instagram-karusellen hun delte for anledningen blandet ømme øyeblikk, inspirerende sitater og blondeantrekk som resonnerte med følgerne hennes.

Et 45-årsjubileum feiret med familie og kjærlighet

Jessica Alba feiret sin 45-årsdag sammen med partneren sin, den amerikanske skuespilleren av colombiansk og meksikansk avstamning Danny Ramirez, og deres tre barn, Honor, Haven og Hayes. Hun samlet øyeblikk fra feiringen, barndomsbilder og et utvalg meningsfulle sitater på Instagram for å markere milepælen. En intim og hjertevarm bursdag, langt unna de store Hollywood-festene.

To blondeutseende for en todelt kveld

Til bursdagsmiddagen hadde Jessica Alba på seg en svart topp med firkantet hals og tynne stropper, pyntet med vippeblonder, kombinert med turkise øredobber og flere lag med gullkjeder. Senere samme dag hadde hun på seg en hvit topp med V-hals og blomsterblonder, lagt under en strukturert brun blazer – håret i myke bølger, store gulløreringer i ørene, øynene lukket mens hun nøt sitt stykke bursdagskake.

Det er ingen tilfeldighet at de to antrekkene som ble valgt til denne bursdagen deler den samme detaljen: blondekant i utringningen. Dette stilvalget gjenspeiler retningen Jessica Alba har tatt de siste sesongene – raffinerte plagg som leker med letthet samtidig som de forblir elegante.

En bursdagshilsen som sier mye

Utover antrekkene, var det bildeteksten til innlegget som resonnerte med følgerne hennes. «Nok et solskinn – og på en eller annen måte mykere, sterkere, mer meg selv enn jeg noen gang har vært», skrev hun. «Det siste året har vært vakkert. Det som strekker deg i riktig retning, åpner deg opp og viser deg hvor mye kjærlighet og lys som omgir deg», fortsatte hun. Hun avsluttet med å takke barna sine, partneren sin og sine nære venner: «Familien min. Mine tre babyer – hele mitt hjerte. Dere lyser opp alt.»

En kvinne som skriver sine egne regler

Jessica Alba, som ble oppdaget som 19-åring i serien «Dark Angel», en rolle som ga henne en Golden Globe-nominasjon, har siden bygget et gründerimperium. Hun var med på å grunnlegge «The Honest Company» i 2011 – et naturlig merke for baby- og husholdningsprodukter som har nådd en verdsettelse på én milliard dollar. Som 45-åring er hun skuespillerinne, gründer og trebarnsmor, og legemliggjør moderne suksess. Hun kombinerer forretningssans, medieinnflytelse og familieforpliktelse, samtidig som hun forblir en nøkkelfigur innen livsstil og kvinnelig myndiggjøring.

Kort sagt, Jessica Alba feiret sin 45-årsdag på sin egen måte: stilig, oppriktig og helt seg selv. Det er ofte slik de beste bursdagene feires.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
