En far tok døtrene sine med på dametoalettet: en mann truet ham, noe som blusset opp igjen i debatten.

En surrealistisk scene utspilte seg inne på en amerikansk bensinstasjon. Under en velfortjent pause etter flere kilometer på veien fulgte en far sine unge døtre til toalettet, og gikk gjennom døren med symbolet «dame i kappe». Denne tilsynelatende uskyldige handlingen tok ekstraordinære proporsjoner da en kunde grep inn. Denne mannen, som dukket opp fra ingenting, ropte spontant stygt, og lot til og med som han ringte myndighetene. Videoen, som har fått millioner av visninger, gikk raskt viralt.

En familiemann dømt rett og slett for å ha oppfylt sin rolle

Denne videoen har gått viralt og skapt utbredt misforståelse. Scenen er fullstendig bisarr. Den viser en far som leder sine to døtre til toalettet og skyver opp døren merket «kvinne». Døtrene hans, som knapt er gamle nok til å sitte på toalettet og knekke opp buksene sine på egenhånd, trenger hjelp til å forrette seg, og denne foreldregesten fornærmet tydeligvis en mann, som umiddelbart antok at han hadde feil oppfattet det.

Da han så faren, som tok seg nøye av sine to døtre, dro han umiddelbart frem telefonen for å ringe politiet som om han var en kriminell. Mens faren vasket døtrenes hender, så mannen, som ikke hadde sikkerhetsbrikke, på ham fra døråpningen og beskrev det han oppfattet som en forbrytelse til myndighetene i den andre enden av linjen. Ifølge mannen burde faren ha blitt på den andre siden av døren og latt jentene klare seg selv.

Faren forble rolig og prøvde å berolige sine hulkende døtre i stedet for å kaste bort energien sin på å disiplinere denne fremmede som hadde kommet for å belære ham. Selv toalettbetjenten, flau over krangelen, ba om unnskyldning og holdt døren lukket med armen som for å hindre mannen i å komme tilbake. Da faren forlot toalettet, bestemte han seg for å filme kritikerens ansikt og prøve å forstå motivene hans. «Denne fyren lager et stort oppstyr fordi jeg tar døtrene mine med på dametoalettet. Han vil at jeg skal gå med dem på herretoalettet», forklarte han direkte. Den originale videoen, lagt ut på TikTok-kontoen @tylerbrodsky2 , har fått over 21 millioner visninger.

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En sjokkerende video som skapte sterke reaksjoner på nettet

Under videoen er kommentarene enstemmige i å fordømme mannens påtrengende og respektløse oppførsel på det sterkeste. «Jeg elsket din stille verdighet. Du kommer til å oppdra to vakre døtre», «Jeg er så lei meg for at du og døtrene dine måtte gå gjennom det», «Som mamma til jenter gjør du en kjempejobb!» «Jeg er kvinne, og jeg har ingen problemer med å se en far ta vare på døtrene sine på dametoalettet.» Internettbrukere har sendt en bølge av støtte til denne faren, som måtte rettferdiggjøre det som faktisk var en helt normal handling. Andre beklager også mangelen på familietoaletter, som ville forhindret denne typen konfrontasjon.

Etter å ha lagt ut denne videoen, som avslører en trist realitet for foreldrene, snakket faren foran kameraet for å avklare situasjonen og dele hva som skjedde videre. Han ville gjenta det som allerede var veldig klart: han hadde ingen skyld, og som han sier, betjentene tok hans parti. De fjernet denne bråkmakeren som praktisk talt anklaget ham for å ta vare på døtrene sine.

«Dette er ikke bare en liten krangel på en bensinstasjon. Fedre med døtre og mødre med sønner er ofte i en situasjon der det ikke finnes noen løsninger», forklarer han, og fremhever et grunnleggende problem. Han fortsetter: «Jeg gjorde rett og slett det jeg trodde var best for døtrene mine.» Og dette initiativet gir enda mer mening i en tid der pedofili-skandaler dominerer nyhetene.

En delikat situasjon som resonnerte med mange fedre.

I kommentarfeltet viste fedrene særlig solidaritet med sine motparter. «Datteren min burde ikke måtte sette foten på et herretoalett ... SKANDALØST! Jeg ville ha skreket i farens sted: 'Hvorfor trenger du at datteren min skal være på et herretoalett slik at du kan se ryggen til meg mens du holder ...? Er du en ...?'» sa en av dem, med ord han lot være usagt, men som alle forsto. «Du tar ikke små jenter med inn på herretoaletter der menn i disse dager tar på seg alt og ingenting», la en annen til.

De som deltok i denne internasjonalt betydningsfulle samtalen foretrekker å ta døtrene sine med på dametoalettet heller enn på urinalene, hvor mennene lukker glidelåsen på buksa foran alle. Foreldre blir også stadig mer årvåkne, spesielt etter kaskaden av avsløringer om barnemisbruk og pedofilisaker. Det er vanskelig å ikke tenke på lille Lyanah, den 11 år gamle franske jenta som ble misbrukt og drept av Jérôme Barella, som faktisk var gjenstand for en voldtektsanmeldelse.

Utover de umiddelbare reaksjonene illustrerer denne saken først og fremst en bredere uro rundt bruken av offentlige rom og tilgjengeligheten deres. I mange land er det fortsatt mangel på familietoaletter eller kjønnsnøytrale toaletter, og foreldre står jevnlig overfor ufullkomne valg: å følge et lite barn til et separat toalett, vente utenfor eller improvisere under forhold som noen ganger er uegnede.