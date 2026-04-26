Ser fare overalt: hvorfor hjernen vår noen ganger tar i bruk denne refleksen

Hjernen din blinker konstant rødt. Det er som om du har en alarmsirene innebygd i tankene dine som du ikke kan slå av. Selv i de mest hverdagslige situasjonene, uten noen åpenbar trussel, forblir du på høyeste beredskap. Når det gjelder å forestille deg verst tenkelige scenarier, har du mer kreativitet enn noen profesjonell filmskaper. Å se fare overalt er ikke et tegn på svakhet eller et fryktinngytende karaktertrekk.

Et typisk symptom på hyperårvåkenhet

Går noen rolig bak deg? Du ser umiddelbart for deg en kjeltring som stjeler vesken din. En bil som haler deg inn i trafikken? Du kan allerede se for deg at du signerer ulykkesrapporten langs veien. En venn bruker litt tid på å svare på meldingen din? Du tror de er sinte på deg eller planlegger noe mot deg når de rett og slett er opptatt. Sjefen din ber om et møte uten å gi deg ytterligere detaljer? Du gjør deg klar til å pakke koffertene og skrive et avskjedsbrev til kollegene dine.

Diagnosen er klar: du ser fare overalt, selv i rolige og fredelige omgivelser. Dine kjære nøler ikke med å kalle deg «paranoid» eller en «drama queen». Likevel er det utmattende å hoppe av ved den minste lyd, frykte et brudd i det øyeblikket en krangel bryter ut midt i klesvasken, eller grue seg til et hundebitt. Du er konstant i «varslingsmodus». Hjernen din fungerer som om den må beskytte deg til enhver tid. Den foretrekker å ta feil av å se en fare som ikke eksisterer, heller enn å overse en reell en.

Å si at du rett og slett er «på kanten», «anspent» eller «rå» er en farlig overforenkling. Ofte gjenspeiler det å se fare overalt og konstant være på høy beredskap overdreven årvåkenhet. «Hyperårvåkenhet fungerer som en røykvarsler, som konstant skanner omgivelsene for enhver potensiell trussel, selv når det er usannsynlig», forklarer klinisk psykolog Dr. Joe Oliver til Refinery29 . Det er en overlevelsesmekanisme . Posttraumatisk stress, usikkerhet og tilknytningsforstyrrelser gir fruktbar jord og drivstoff. Kort sagt, hvis du har opplevd et intenst følelsesmessig sjokk, opprettholder du ubevisst denne «defensive» holdningen.

Et tegn på forventningsangst

Tankene dine ville vært utmerket materiale for dystopiske filmer som «Black Mirror» eller tragiske serier. Hvis du er så besatt av en kommende hendelse at du vurderer alle mulige scenarioer, og håndflatene dine svetter og hjertet ditt banker lenge før den skjebnesvangre dagen, er det ikke lenger hyperårvåkenhet, men forventningsangst. Det vil si å grue deg til et øyeblikk selv om det fortsatt er langt unna.

Du skal til en legeundersøkelse snart, men du klarer ikke å sette ting i perspektiv: resultatene er nødt til å være dårlige eller tyde på kreft. Og idet du er i ferd med å legge ut på ferie, får du flashbacks av bilen din, fullstendig ødelagt og ødelagt, som om ulykken var uunngåelig.

Å se fare overalt, selv der andre ser ubetydelige detaljer, er ikke bare gjennomgripende pessimisme; det er en spesielt svekkende form for angst. Den kan stamme fra barndommen og et ustabilt miljø eller traumer. Hvis du har vært offer for trakassering på gaten, et innbrudd eller vært vitne til en voldelig scene, oppfører du deg som om en morder konstant er på sporet ditt. Og det er menneskelig.

«Hvis vår fysiske eller mentale integritet, eller en av våre nærmestes, har blitt truet, endres vårt forhold til døden og verden. Hjernen kan konkludere med at denne verden er farlig og begynne å overvurdere risikoen», forklarer psykiater David Gourion til TF1 .

Bivirkningen av undertrykkende nyheter

Hvordan kan vi ikke tenke det verste når TV maler et bilde av en verden i ruiner, uten fremtid? Det er vanskelig å opprettholde et positivt syn i møte med slike dystre nyheter, disse uopphørlige konfliktene, denne notoriske mangelen og denne endemiske volden. Ordet «krise» gjentas uendelig av nyhetsankere, bildene er sjokkerende brutale, og nyhetene er sjelden gode. Og uansett hvor mye du prøver å distansere deg, endrer disse sykelige nyhetene din måte å tenke på og din mottakelighet for frykt. Denne ubehaget, som tydeligvis er vår tids ubehag, har til og med et navn fordi det er så utbredt: informasjonsangst .

Forskningen er enstemmig: jo mer du ser tragiske og angstfremkallende bilder på TV, desto mer øker stresset ditt. Ifølge en avslørende studie var personer som fulgte bombeangrepet i Boston Marathon i seks timer i en mer kritisk tilstand enn de som faktisk opplevde angrepet på nært hold.

Å se fare overalt er ikke en svakhet, det er overbeskyttende. Som en overivrig livvakt som bare trenger beroligelse ... slik at du endelig kan puste. Den gode nyheten er: denne refleksen er ikke uunngåelig. Hjernen er formbar, og det er mulig å gradvis omskolere denne tendensen til å se fare overalt, slik at du ikke lenger føler deg som et bytte eller en magnet for uflaks.