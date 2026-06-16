Den eksemplariske holdningen til de japanske fansen etter kampen har blitt sett over hele verden.

Nok en gang har de skapt overskrifter for sin samfunnsengasjement. Etter uavgjortkampen mellom Japan og Nederland i VM i 2026, ble japanske fans værende på tribunen for å rengjøre stadion – en tradisjon som fortsetter å fascinere hele verden.

Fans som ble værende på tribunen etter sluttsignalet

Det var på banen til Dallas Stadium i Texas at en av de mest spennende kampene i gruppespillet i VM i 2026 fant sted. 14. juni møtte Japan Nederland i gruppe F, i en kamp som endte med en spennende 2-2 uavgjort. Så snart sluttsignalet blåste, mens de fleste tilskuerne gikk mot utgangene, ble fansen av «Blue Samurai» igjen på tribunen for å starte et helt annet ritual.

Bevæpnet med de blå posene de hadde brukt gjennom hele kampen for å heie på laget sitt, gikk de metodisk i gang med å samle søppelet som var igjen på setene og mellom radene. Flasker, kopper og innpakning: alt søppelet ble nøye samlet og plassert i posene, noe som forvandlet slutten av kampen til en veritabel opprydningsoperasjon. En scene som har blitt et ritual, men som fortsatt fengsler verden.

En tradisjon som er over 25 år gammel

Selv om bildet nok en gang har vakt beundring, er fenomenet i seg selv ikke noe nytt. Denne skikken blant japanske fans stammer fra verdensmesterskapet i Frankrike i 1998, landets første deltakelse i konkurransen. Siden den gang har japanske fans gjentatt denne gesten ved alle store internasjonale sportsbegivenheter – VM, OL.

Under VM i Qatar i 2022 gikk bildet viralt verden over etter Japans overraskende seier over Tyskland på Khalifa stadion. Konklusjonen for hver utgave er den samme: et stadion som ble plettfritt etterlatt av de som kom for å bruke det under en kamp.

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«Tatsu tori ato wo nigosazu»: uttrykket som oppsummerer filosofien

For å forstå denne gesten må man vurdere et spesielt opplysende japansk uttrykk: «Tatsu tori ato wo nigosazu». Bokstavelig talt betyr det «fuglen som flyr etterlater seg ingenting». En poetisk frase som innkapsler en livsfilosofi: å forlate et sted i samme stand som det ble funnet. Denne ideen er innprentet fra barneskolen i Japan, hvor barn lærer å rengjøre klasserommene og skolegangene sine selv.

Opplæring i respekt for fellesområder blir automatisk i voksen alder. Denne praksisen strekker seg enda lenger til hverdagslivet: i Japan er offentlige søppelbøtter sjeldne, og innbyggerne har utviklet vanen med å ta med seg avfallet hjem.

En gest motivert av respekt

I et intervju på stedet av FIFA forklarte flere fans den dype motivasjonen bak denne kollektive oppryddingen. «Det er en del av kulturen. Men det handler også om respekt for alt: respekt for spillerne, for andre fans og også for stadionet. Vi er beæret over å være her, så vi ønsker ikke å etterlate oss noe rot», forklarte en av dem.

Denne uttalelsen oppsummerer perfekt den symbolske dimensjonen ved gesten: det handler ikke bare om renslighet, men et konkret uttrykk for ydmykhet og takknemlighet overfor vertslandet og andre deltakere. Scott North, professor i sosiologi ved Osaka University, forklarte til BBC i 2018: «Med konstante påminnelser gjennom hele barndommen blir disse atferdene vaner for en stor del av befolkningen.»

De japanske spillerne var også eksemplariske

Den eksemplariske holdningen er ikke begrenset til tribunene. På banen anvendte også de japanske spillerne denne filosofien. Et offisielt FIFA-bilde, som har blitt spredt mye, viser det japanske lagets garderobe etter kampen: fullstendig rengjort, ryddig og klart til bruk igjen. Ingen utstyr var etterlatt på gulvet, ingen spor av aktiviteten fra de foregående timene. Dette er typisk praksis for de japanske spillerne, som dermed viser den samme tankegangen ut på banen som fansen på tribunen. Slik konsistens er sjelden og bidrar til landslagets internasjonale rykte.

En umiddelbar viral spredning på sosiale medier

Som med alle utgaver sirkulerte bilder av tribunene som ble rengjort raskt på sosiale medier. FIFA delte selv en video av scenen på sin offisielle X-konto (tidligere Twitter), ledsaget av en melding som feiret handlingen.

En spesielt slående anekdote ble også delt: Jameis Winston, quarterbacken for New York Giants, som var på stadion som kommentator for FOX, ble filmet mens han personlig hjalp japanske fans med å plukke søppel. Et symbolsk bilde som illustrerer den positive ringvirkningen av denne typen gest. Meldinger om beundring strømmet inn fra hele verden på sosiale medier.

En kollektiv lærdom som går utover fotball

Utover selve sporten, innkapsler denne gesten alt mange beundrer i moderne japansk kultur: en dyp tilknytning til kollektivet, en følelse av individuell plikt overfor samfunnet og en internalisert disiplin fri fra ytre begrensninger. I en tid hvor verdensfotball ofte forbindes med mer «kontrasterende» bilder – vold, hærverk, hendelser på tribunen – tilbyr ritualet til japanske fans en stille, men kraftig motmodell.

I neste fase av VM-kampanjen i 2026 skal laget møte Tunisia den 20. juni i Monterrey i Mexico, og deretter Sverige den 25. juni, igjen på Dallas Stadium. Dette vil utvilsomt være en mulighet til å gjenta denne nå ikoniske gesten.

Med sine blå bagger i hånden og sin rolige og fokuserte oppførsel forvandlet de japanske fansen nok en gang en VM-kamp til en leksjon i samfunnsansvar. I en verden der slående bilder fra stadioner ofte forbindes med «overdrivelser», minner den stille verdigheten til den blå samuraien oss om at det finnes en annen måte å elske sport på – og kanskje, mer generelt, å leve sammen.