Du haut de ses 1m82, elle est la plus grande bodybuildeuse du monde

Du haut de ses 1m82, cette Néerlandaise est une véritable icône du bodybuilding féminin. Détentrice du record Guinness de la plus grande bodybuildeuse professionnelle au monde, Maria Wattel incarne une force de la nature – littéralement. Derrière cette stature impressionnante se cache une femme déterminée, passionnée et fière de son parcours dans un sport où la taille, le genre et les stéréotypes ont longtemps dicté les règles.

Un début de parcours hors norme

Née aux Pays-Bas, Maria Wattel a toujours été une enfant « différente ». Déjà plus grande que la moyenne dès son plus jeune âge, elle a en effet rapidement compris que sa taille allait attirer l’attention – mais pas toujours de manière bienveillante. Maria n’a toutefois jamais laissé ces regards ou remarques affecter sa confiance.

Sportive dans l’âme, elle a commencé par jouer au football avec les garçons du quartier, repoussant d’emblée l’idée que le sport était une affaire de genre. À 19 ans, Maria découvre le monde du bodybuilding. Ce fut une révélation. Là où d’autres voyaient sa grande taille comme un désavantage, Maria y a trouvé une force. Le bodybuilding lui permet non seulement de sculpter son corps, mais aussi de canaliser son énergie et de s’imposer dans un univers qui valorise la discipline et la persévérance.

Une discipline de fer

Le chemin vers le sommet n’a cependant pas été facile. Maria suit un entraînement rigoureux qui ferait pâlir les plus endurcis. 5 jours par semaine, elle soulève des poids, travaille sa musculature avec une précision chirurgicale, et complète le tout par 30 à 60 minutes de cardio quotidien.

Ce rythme intense exige non seulement une discipline mentale, mais aussi une alimentation adaptée et une récupération soigneusement surveillée. La taille de Maria implique aussi des défis spécifiques. Trouver des équipements adaptés, ajuster les mouvements à sa morphologie unique, gérer le centre de gravité différent… Autant de paramètres qu’elle a dû apprivoiser au fil des années.

Briser les stéréotypes

Le bodybuilding féminin est encore largement dominé par des clichés : les femmes musclées sont trop souvent perçues comme « masculines » ou « moins féminines ». Maria Wattel balaie ces idées reçues d’un revers de la main.

Son succès dans le bodybuilding ne se limite pas à ses performances physiques. Maria est également une source d’inspiration pour de nombreuses femmes qui luttent contre les standards de beauté imposés par la société. En 2021, son travail acharné est enfin récompensé : Maria Wattel entre dans le Guinness World Records en tant que : plus grande bodybuildeuse professionnelle féminine du monde. Un titre qui symbolise bien plus qu’une simple mesure de taille. C’est la reconnaissance de sa persévérance dans un milieu où elle a dû imposer ses propres règles.

Une vie entre sport et inspiration

Maria ne se contente pas d’être une athlète d’exception. En parallèle de sa carrière de bodybuildeuse, elle est également entraîneuse personnelle et mannequin spécialisé. Partageant son temps entre les Pays-Bas et la Grèce, elle aide d’autres personnes à atteindre leurs objectifs physiques, tout en posant pour des magazines de fitness et en participant à divers projets liés au sport et au bien-être.

À 41 ans, Maria Wattel est plus accomplie que jamais. Elle incarne une nouvelle définition de la féminité et de la force, en prouvant qu’être grande et musclée n’est pas une contradiction, mais une combinaison puissante. Son parcours témoigne d’une résilience sans faille et d’une capacité à redéfinir les standards dans un milieu où la norme semblait figée. Si son mètre 82 impressionne, c’est surtout sa détermination et son authenticité qui la rendent véritablement inoubliable !