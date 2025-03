Shakira honorée de façon incroyable dans son pays, voici comment

Alors qu’en France, les statues à l’effigie des figures féminines se font très rares sur le bitume, dans d’autres pays, elles poussent facilement sur le pavé. En Colombie, une silhouette familière s’est d’ailleurs érigée dans le paysage urbain : celle de Shakira. Au cœur de sa ville natale, la chanteuse latine réputée pour ses déhanchés affolants et sa voix rocailleuse, a son corps taillé dans le bronze. Un bel hommage à cette star locale, devenue une des artistes les plus écoutées au monde. Découvrez cette réplique monumentale de Shakira.

Une statue qui ne passe pas inaperçue

Certains artistes ont leur statue de cire chez Madame Tussaud ou au musée Grévin. Mais Shakira, elle, a une jumelle de pierre bien plus vertigineuse et haut perchée. Dans sa ville natale, à Barranquilla, une statue qui mime ses courbes en mouvement surplombe le fleuve Magdalena. Là-bas Shakira est célébrée religieusement. Elle fait la fierté de son pays d’origine et cette création d’envergure en témoigne. Bras croisés au-dessus de la tête, chevelure folle et pose lascive, Shakira s’érige à taille géante dans un paréo et un bikini. Cette statue ne se contente pas d’habiller une place, elle veille sur la ville toute entière et hisse Shakira en divinité.

Impossible de la rater. Elle est visible à des kilomètres à la ronde et attire forcément l’œil. Elle immortalise les courbes envoûtantes de la chanteuse colombienne et met l’artiste sur un beau piédestal. Le monument de 6,5 m de haut révèle une Shakira toute en bronze et en aluminium, en train d’effectuer un roulement de bassin digne du clip « Loca ». « Des hanches qui ne mentent pas, un talent incomparable, une voix qui touche les masses ». Voilà ce qui est inscrit en lettres capitales au pied de cette Shakira démesurée.

Ce que Shakira pense de cette statue

Cette statue, qui souligne l’immensité de l’artiste colombienne, fait désormais partie du paysage et flirte avec le ciel. Le lâché de rideau s’est d’ailleurs fait sous les yeux admiratifs des parents de la pop star, venus exprès pour l’occasion. La chanteuse, qui, elle, s’est contentée de quelques photos, n’a pas caché sa joie face à ce travail d’orfèvre. « Merci au sculpteur Yino Márquez et aux élèves de l’école d’art du district pour cette illustration de l’énorme talent artistique des gens de mon pays », a de son côté écrit Shakira sur X (anciennement Twitter).

Alors que les statues à la gloire des femmes jouent encore à cache-cache sur le béton des villes, ce monument, lui, ne fait pas dans la demi-mesure. Même si cette statue se concentre essentiellement sur les courbes de la chanteuse, elle a le mérite de tirer le portrait d’une femme et pas des moindres. La chanteuse, qui a de nouveau investi nos playlists avec « Bzrp Music Session », ne résistera peut-être pas longtemps dans nos écouteurs. Mais elle règnera pour l’éternité sur la ville de Barranquilla.

La deuxième statue dans sa ville natale

À Barranquilla, Shakira est partout. Vénérée comme une reine, rien n’est trop beau pour encenser l’enfant du pays. Avant que cette statue titanesque fasse irruption, une autre, un peu moins réaliste, se dédiait à l’auteure de « Waka Waka ». Construite avec du fer colombien, elle avait moins de relief que la nouvelle et représentait l’artiste de façon plus subjective, avec une guitare en main et un visage à peine lisible.

La statue qui pèse six tonnes comporte une citation inspirante de Shakira. « Quand vous me regardez, pensez que vous aussi pouvez accomplir ce que vous voulez ». Désormais, la statue en bronze implantée face au fleuve Magdalena rivalise avec cette création située dans le parc métropolitain, à côté de l’Estadio Metropolitano, sur ordre de Shakira elle-même.

Cette statue, qui mime trait pour trait le visage et la silhouette de Shakira, est une référence culturelle, un sanctuaire pour tous ses fans. La chanteuse colombienne n’est pas la seule à avoir une statue enracinée dans les rues. Les Beatles sont ainsi figés sur la rive du fleuve Mersey à Liverpool tandis que le buste de Dalida trône au-dessus de Montmartre.