À 44 ans, Kim Kardashian partage sa routine bien-être qui la fait se sentir bien dans son corps

À l’aube de sa nouvelle collaboration « NikeSkims », Kim Kardashian a ouvert les portes de son quotidien bien-être dans une interview pour Vogue. À 44 ans, la star américaine montre qu’il est possible de se sentir bien dans son corps, même avec un emploi du temps chargé et une vie familiale bien remplie. Voici les secrets de sa routine.

Musculation chaque jour, la base de sa routine

Pour Kim, la musculation est le pilier central de son entraînement. Poids, haltères et exercices ciblés font partie intégrante de son quotidien pour renforcer sa silhouette. Malgré quelques douleurs de dos, elle explique adapter intelligemment ses séances, alternant entre le haut et le bas du corps sur une durée d’environ 90 minutes par jour.

Elle privilégie généralement le travail d’une seule zone musculaire par séance, parfois avec des charges lourdes, afin d’obtenir un résultat sans se surmener. La constance est pour elle plus importante que l’intensité excessive : mieux vaut un entraînement régulier et maîtrisé que quelques séances extrêmes ponctuelles. Cette approche lui permet de rester en pleine forme, tout en respectant ses limites corporelles.

Pilates et stretching

Pour compléter la musculation, Kim intègre également des séances de pilates au moins une fois par semaine. Cette pratique lui permet d’allonger ses muscles, d’améliorer sa souplesse et surtout de soulager son dos, souvent sollicité par le port d’escarpins ou des journées chargées.

En parallèle, elle explique ne pas négliger le stretching, qu’elle considère essentiel pour préserver l’équilibre musculaire et éviter les blessures. Contrairement à certaines tendances bien-être, Kim ne pratique ni yoga ni danse, préférant se concentrer sur les exercices qui lui conviennent le mieux et qui respectent les besoins spécifiques de son corps. Cette écoute attentive de soi-même est, selon elle, la clé.

Une motivation matinale qui fait la différence

La discipline de Kim ne s’arrête pas à la salle de sport. Elle s’entraîne chaque matin, avec une playlist motivante qui la met dans le bon état d’esprit. Ces sessions matinales se glissent entre ses obligations familiales et professionnelles.

Elle avoue, avec un brin d’humour, répondre parfois à ses messages en pleine séance, ce qui amuse peu son coach, mais illustre bien sa capacité à intégrer le bien-être dans son quotidien sans stress. Une autre astuce : porter des tenues adaptées. Avec sa collaboration « NikeSkims », Kim crée des vêtements soutenants et stylisés, qui la motivent jour après jour. Le confort et le plaisir visuel jouent un rôle souvent sous-estimé dans la constance d’une routine bien-être.

L’équilibre entre discipline et écoute de soi

Ce qui ressort de la routine bien-être de Kim Kardashian, c’est aussi l’équilibre entre discipline et écoute de son corps. Chaque mouvement, chaque séance, chaque pause est visiblement pensé pour préserver son énergie et son plaisir dans l’exercice. Elle démontre que se sentir bien dans son corps ne consiste pas à suivre des régimes drastiques ou des tendances éphémères, mais plutôt à instaurer des habitudes cohérentes et adaptées à ses besoins.

Son approche repose également sur la variété : musculation, pilates, stretching et cardio léger se combinent pour un entraînement complet. Cette diversité évite l’ennui, maintient la motivation et offre un véritable plaisir à pratiquer le sport au quotidien.

En définitive, Kim Kardashian prouve que prendre soin de soi est une démarche accessible et agréable. Sa routine bien-être n’est pas une obligation stricte, mais un choix conscient de se sentir bien, d’aimer son corps et de célébrer la vitalité au quotidien. Son message est clair : écouter son corps, varier ses exercices et rester discipliné, sans tomber dans l’excès, est la meilleure façon de se sentir bien dans sa peau, peu importe son âge ou son rythme de vie.