« C’est grotesque » : à 32 ans, Miley Cyrus divise avec de nouvelles photos

Miley Cyrus continue de repousser les limites de la mode et de l’expression personnelle. L’auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice américaine, actuellement au sommet grâce au succès de son neuvième album « Something Beautiful », a dernièrement réé la surprise en posant pour le magazine CR Fashion Book dans une tenue qui a immédiatement déclenché des réactions contrastées.

Une robe légère

Pour cette séance photo, Miley Cyrus a opté pour une robe longue en dentelle noire. Le vêtement, sans soutien-gorge, laissait entrevoir son corps et dévoilait un sous-vêtement noir taille haute. Un look glamour dans la lignée des tendances dites du « dressing léger », qui envahissent de plus en plus les tapis rouges.

Côté mise en beauté, Miley Cyrus arborait un maquillage théâtral avec un smoky eye bleu électrique, des lèvres ourlées et un faux grain de beauté façon Marilyn Monroe. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon orné d’accessoires brillants.

Des réactions très partagées

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont rapidement multipliés. Certains admirateurs ont salué sa liberté et son audace : « Elle n’a peur de rien, c’est une vraie performeuse », « Miley reste fidèle à elle-même, c’est ça qu’on aime ». D’autres, en revanche, se sont montrés beaucoup plus critiques : « C’est grotesque, elle n’a plus besoin de ça à son âge », ou encore « Toujours obligée de choquer, c’est lassant ».

Une identité artistique revendiquée

Qu’on adhère ou non, Miley Cyrus défend depuis longtemps une vision très personnelle de la mode. Elle l’a d’ailleurs rappelé dans son entretien avec Pamela Anderson, expliquant que ses looks extravagants ne sont pas là uniquement pour séduire, mais pour exprimer une évolution : « Quand tu présentes une version plus sérieuse de toi-même, les gens te prennent différemment. Mais au fond, tu es la même personne ».

En définitive, avec ces nouvelles photos, Miley Cyrus prouve une fois de plus que son style reste un terrain d’expérimentation, quitte à diviser ses fans.