À 51 ans, Drew Barrymore se confie sur son expérience avec les applications de rencontre

L’actrice, productrice, auteure, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d’affaires américaine Drew Barrymore se confie avec humour sur son expérience avec les applications de rencontre, révélant une anecdote lors de son émission de télévision.

Une réaction inattendue, mais constructive

Lors d’un épisode récent de The Drew Barrymore Show, l’actrice a raconté avoir demandé l’avis de son public sur sa bio Tinder. Elle y précisait ne pas chercher mariage ni enfants – déjà mère de deux filles, Olive et Frankie, et trois fois mariée –, pensant libérer les hommes d’une « pression basse ». Un spectateur homme a alors levé la main : « Désolé, c’est vraiment rebutant, on dirait quelqu’un de fermé, rigide, et je fuierais ! ».

Totalement surprise, Drew Barrymore s’est exclamé : « Mais je voulais juste les libérer ! ». Le lendemain, elle a modifié sa bio, reconnaissant la valeur du retour « d’un point de vue d’homme hétéro », loin de son cercle habituel d’amis gays. « J’ai adoré sa franchise », a-t-elle précisé, soulignant que ce feedback brut l’a aidée à mieux communiquer.

Leçon apprise : moins c’est plus

Drew Barrymore en tire ainsi une morale simple : « Sur une appli de rencontre, mieux vaut dire le moins possible. Tu ne gagneras jamais à être trop directe ou trop vague – laisse ça de côté ». Cette philosophie reflète son approche décomplexée des rencontres à 51 ans, après des mariages passés et des déboires comme se faire « ghoster » ou craindre un danger lors d’un premier date.

En résumé, Drew Barrymore transforme une critique en leçon positive, prouvant qu’à 51 ans, elle aborde les rencontres avec légèreté et auto-dérision. Son authenticité inspire : oser demander des retours et ajuster sans rancune reste la clé d’une vie amoureuse épanouie.