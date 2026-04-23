À 9 ans, le fils de la chanteuse Pink affiche un look flashy en hommage à sa mère

La chanteuse et actrice américaine Pink a partagé une nouvelle image de son fils, Jameson, âgé de 9 ans, qui a attiré l’attention des fans pour son style coloré. Sur la photo relayée sur ses réseaux sociaux, l’enfant arbore une coiffure dans un esprit qui rappelle directement l’identité visuelle forte de sa mère, connue pour ses transformations capillaires depuis les années 2000.

Un style inspiré des looks emblématiques de sa mère

Ce choix esthétique n’est pas anodin : Pink a souvent marqué sa carrière par des couleurs de cheveux « audacieuses », notamment des teintes vives devenues emblématiques de son image publique. En adoptant une apparence similaire, son fils Jameson semble faire écho à cet héritage visuel, dans une forme de clin d’œil affirmé à l’univers artistique de sa mère.

Ce n’est pas la première fois que Jameson expérimente des looks colorés. L’enfant a déjà été aperçu avec des styles similaires lors de sorties familiales ou d’événements sportifs. Ces choix vestimentaires s’inscrivent aussi dans une approche libre et créative, vraisemblablement encouragée dans la famille.

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Une famille souvent sous les projecteurs

La chanteuse et actrice américaine Pink partage régulièrement des moments de vie avec ses deux enfants, Jameson et Willow, souvent entre vie privée et scènes publiques. Ces publications attirent systématiquement l’attention en raison de leur spontanéité et de leur proximité avec le public. Cette nouvelle apparition de son fils Jameson s’ajoute donc à une série de contenus familiaux très suivis sur les réseaux sociaux.

Avec ce look flashy inspiré de sa mère, le fils de Pink, Jameson, se démarque. Plus qu’un simple choix esthétique, cette apparition illustre la forte influence de l’univers visuel de Pink dans sa propre famille.