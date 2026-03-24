L’actrice Denise Richards partage des photos de son opération esthétique

L’actrice et mannequin américaine Denise Richards partage des photos avant/après de son opération esthétique faciale, assumant pleinement sa chirurgie. Si certains internautes saluent son honnêteté et trouvent « le résultat impressionnant », d’autres expriment leur surprise, voire leur désapprobation, déplorant que « les femmes se sentent encore obligées de recourir à la chirurgie pour rester jeunes et conformes aux standards de beauté ».

Une chirurgie esthétique ciblée

Sur Instagram, Denise Richards a publié des clichés côte à côte montrant les résultats de sa transformation réalisée en 2025 par le Dr Ben Talei. Le lifting facial profond, associé à un lifting temporal des sourcils, une blépharoplastie supérieure, un lip lift et une greffe de graisse, lui offre un « nouveau visage ». « Je voulais remettre les choses en place, comme avant », confie-t-elle à Allure, soulignant que « ce n’était pas juste des soins superficiels, mais une chirurgie esthétique ciblée ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐁𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐢, 𝐌𝐃 Facial plastic Surgeon (@drbentalei)

Une démarche « contre la stigmatisation »

Consciente du stigma autour des femmes qui choisissent la chirurgie plutôt que le « vieillissement naturel », Denise Richards veut normaliser ces choix. « On a grandi dans les années 90 ensemble, il est temps de partager ce qu’on fait vraiment », dit-elle, rejetant l’idée que ce soit tabou. Selon elle, il est parfaitement acceptable de recourir à la chirurgie esthétique et d’en parler ouvertement, afin de dédramatiser la question et de ne pas en faire un secret honteux.

Réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Si beaucoup saluent la franchise de Denise Richards et admirent le résultat, d’autres se disent surpris, voire critiques, déplorant que la société continue de pousser les femmes à recourir à la chirurgie pour préserver une apparence « jeunesse éternelle » et se conformer aux standards de beauté.

Pour autant, l’opération reçoit aussi de nombreux éloges. Les commentaires mentionnent un « lifting facial parfait », mettant en avant le rendu naturel et l’effet « glowy » sans artifice. Beaucoup louent sa transparence, qui tranche avec le déni habituel des célébrités sur ce type d’interventions. Plusieurs soulignent que partager ouvertement ce choix contribue à déstigmatiser la chirurgie esthétique et à montrer qu’il est possible d’assumer ses décisions sans honte.

Finalement, en partageant ouvertement les résultats de son opération esthétique, Denise Richards s’inscrit dans une démarche d’honnêteté encore rare à Hollywood. Son témoignage contribue à nourrir un débat plus large sur la liberté des femmes de disposer de leur image sans jugement ni injonctions contradictoires concernant le vieillissement.