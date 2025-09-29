« Elle fait peur » : à 76 ans, Meryl Streep électrise la Fashion Week

Léa Michel
Extrait du film « The Devil Wears Prada » (Le Diable s'habille en Prada)

La Fashion Week de Milan a récemment offert un moment culte : Meryl Streep, rappelant son rôle mythique de Miranda Priestly dans « Le Diable s’habille en Prada » (The Devil Wears Prada – 2006), a croisé en coulisses Anna Wintour, la véritable inspiration derrière ce personnage. L’ancienne rédactrice en chef de Vogue, figure de mode depuis 1988, a échangé rires et accolades avec l’actrice, toutes deux vêtues de leurs indétrônables lunettes noires.

« The Devil Wears Prada 2 » en approche

Dans une vidéo publiée par le magazine Vogue, Meryl Streep, hilare, admet même : « C’est mon premier défilé de mode ». On l’aperçoit aussi discuter avec l’acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain Stanley Tucci, son partenaire dans le film, ainsi qu’avec l’actrice britannique d’origine indienne Simone Ashley, qui rejoindra le casting de la suite tant attendue.

@vogueczechoslovakia Two besties in the room… #MerylStreep meets #AnnaWintour. #devilwearsprada #mirandapriestly #voguemagazine ♬ original sound – Gollance Moda

La rencontre n’était pas anodine : elle vient nourrir l’attente autour de « The Devil Wears Prada 2 » (Le Diable s’habille en Prada 2), dont la sortie est prévue pour mai 2026. Ce second opus réunira Meryl Streep, Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt et bien d’autres, près de 20 ans après le premier film.

@queenmerylofhollywood that’s all #merylstreep #thedevilwearsprada #annawintour #milan #dolcegabbana ♬ original sound – Eva

Un look signé Dolce & Gabbana

Assise au premier rang du défilé Dolce & Gabbana, Meryl Streep a captivé l’assistance dans un trench en vinyle, associé à une chemise lamée, un pantalon ajusté et des accessoires léopard, sans oublier ses escarpins verts. Aux côtés de Stanley Tucci et Simone Ashley, elle a adopté une attitude sérieuse, presque intimidante, comme un clin d’œil à son personnage culte.

Les réactions des internautes

Cette apparition a rapidement fait réagir : « Elle fait peur, on dirait vraiment Miranda Priestly dans la vraie vie », écrivent certaines personnes. D’autres saluent une « reine absolue » et un « moment de légende de la mode ».

En somme, qu’elle interprète un rôle ou qu’elle assiste à un défilé, Meryl Streep parvient toujours à captiver l’attention et à illuminer la scène comme rares en sont capables.

