Jugée « trop provocante », la tenue de cette chanteuse sur scène fait débat

Chappell Roan est en pleine tournée, et son récent passage au Forest Hills Stadium à New York a fait réagir. Cette fois, ce n’est pas seulement sa voix ou son énergie qui ont retenu l’attention : c’est sa tenue de scène. La chanteuse avait opté pour un body rouge et noir associé à une paire de bottes, un look qui a divisé les internautes.

Une petite gêne transformée en moment complice

En plein concert, alors qu’elle se voyait projetée sur grand écran, Chappell Roan a réagi avec humour à son costume de scène en lançant : « Oh mon dieu, j’avais oublié que mon dos n’était pas beaucoup recouvert ! ». Visiblement un peu gênée mais amusée, elle a tenté de camoufler légèrement avec sa main, déclenchant des rires dans le public.

Les réactions partagées sur les réseaux

Un extrait du concert a été diffusé sur TikTok et a généré de nombreuses réactions. Certains fans se sont montrés enthousiastes, louant son charisme et son look : « Quelle énergie ! », « Elle est magnifique », « Son style est incroyable ». D’autres internautes ont en revanche exprimé un avis plus réservé : « J’aimerais qu’elle s’habille de façon plus simple », « C’est une artiste incroyable, elle n’a pas besoin d’en faire autant », ou encore « Dommage, ça détourne de sa musique ».

Au-delà de la polémique, cette séquence rappelle surtout combien l’image et la performance scénique font partie intégrante du métier d’artiste. Pour Chappell Roan, ce look n’est pas qu’une provocation : il reflète une personnalité haute en couleur et une volonté d’affirmer son identité sur scène. Les débats qu’il suscite montrent à quel point la frontière entre art, mode et perception publique reste sensible – mais aussi que la liberté d’expression artistique continue d’alimenter la conversation bien au-delà des chansons elles-mêmes.