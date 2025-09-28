Jugée « trop provocante », la tenue de cette chanteuse sur scène fait débat

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Chappell Roan est en pleine tournée, et son récent passage au Forest Hills Stadium à New York a fait réagir. Cette fois, ce n’est pas seulement sa voix ou son énergie qui ont retenu l’attention : c’est sa tenue de scène. La chanteuse avait opté pour un body rouge et noir associé à une paire de bottes, un look qui a divisé les internautes.

Une petite gêne transformée en moment complice

En plein concert, alors qu’elle se voyait projetée sur grand écran, Chappell Roan a réagi avec humour à son costume de scène en lançant : « Oh mon dieu, j’avais oublié que mon dos n’était pas beaucoup recouvert ! ». Visiblement un peu gênée mais amusée, elle a tenté de camoufler légèrement avec sa main, déclenchant des rires dans le public.

@tag24news Not Chappell Roan getting surprised by her own thong on the big screen during her Visions of Damsels & Other Dangerous Things tour in New York City 😭🍑 @chappell roan ♬ original sound – TAG24 NEWS

Les réactions partagées sur les réseaux

Un extrait du concert a été diffusé sur TikTok et a généré de nombreuses réactions. Certains fans se sont montrés enthousiastes, louant son charisme et son look : « Quelle énergie ! », « Elle est magnifique », « Son style est incroyable ». D’autres internautes ont en revanche exprimé un avis plus réservé : « J’aimerais qu’elle s’habille de façon plus simple », « C’est une artiste incroyable, elle n’a pas besoin d’en faire autant », ou encore « Dommage, ça détourne de sa musique ».

@allthingschappell chappell “pirate” roan theme for the first nigh in NY. kudos to the amazing team and genesis webb #chappellroan #fyp #foryou #foresthills #goodluckbabe ♬ original sound – All things Chappell 💓

Au-delà de la polémique, cette séquence rappelle surtout combien l’image et la performance scénique font partie intégrante du métier d’artiste. Pour Chappell Roan, ce look n’est pas qu’une provocation : il reflète une personnalité haute en couleur et une volonté d’affirmer son identité sur scène. Les débats qu’il suscite montrent à quel point la frontière entre art, mode et perception publique reste sensible – mais aussi que la liberté d’expression artistique continue d’alimenter la conversation bien au-delà des chansons elles-mêmes.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Ce corps n’était pas le mien » : Alyssa Milano retire ses implants et adresse un message fort

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Ce corps n’était pas le mien » : Alyssa Milano retire ses implants et adresse un message fort

Alyssa Milano a surpris ses abonnés en partageant une photo depuis son lit d’hôpital. L’actrice américaine a fait...

À 35 ans, Dakota Johnson ose une robe audacieuse qu’on n’oubliera pas

Dakota Johnson franchit une nouvelle étape dans son style en s’affichant dans une robe en dentelle fine qui...

« Elle n’a jamais été aussi lumineuse » : à 57 ans, Julia Roberts électrise la toile

L'actrice et productrice américaine Julia Roberts a dernièrement fait sensation avec un look entre élégance classique et touches...

Cette chanteuse fait sensation dans un look cuir jugé « provocant »

Addison Rae, devenue en quelques années l’une des pop stars montantes de sa génération, ne cesse de surprendre...

À 44 ans, Jessica Alba affirme la puissance des femmes latines dans une série de photos

Jessica Alba a profité du "National Hispanic Heritage Month" (Mois de l'héritage hispanique, du 15 septembre au 15...

Sans maquillage, Zoe Saldaña (47 ans) pose au naturel dans son lit

L’actrice de "Emilia Pérez" et star de "Avatar" a dernièrement partagé sur Instagram une série de clichés retraçant...