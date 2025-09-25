À 50 ans, Angelina Jolie éblouit en robe noire velours

Fabienne Ba.
Screenshot du film « Maria »

L’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne a dernièrement marqué le Festival international du film de San Sebastián lors de la présentation du film « Couture », incarnant une élégance intemporelle dans une longue robe noire en velours à fines bretelles malgré la pluie.

Une apparition glamour au Festival de San Sebastián

Sur le tapis rouge, Angelina Jolie a choisi une robe fluide, rehaussée d’escarpins noirs et de bijoux discrets. Son allure, minimaliste mais chic, révèle l’essence du style hollywoodien : une silhouette sublimée par la simplicité raffinée du velours et un maquillage classique aux lèvres rouge subtile.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par vanessatresjolie (@vanessatresjolie)

Entre émotion intime et message universel

Venue défendre le film « Couture », où elle interprète une réalisatrice confrontée au cancer, la star a ému lors de la conférence de presse en évoquant le deuil de sa mère et son rapport aux épreuves, rappelant l’importance de la liberté de choisir et de la solidarité dans l’adversité.

En définitive, cette apparition rappelle que la maturité et l’engagement peuvent se conjuguer avec élégance, confirmant Angelina Jolie parmi les plus grandes figures du cinéma et de la mode.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
À 47 ans, Nicole Scherzinger fait sensation sur le sable chaud
Article suivant
Le 3ème enfant de Rihanna est né : son prénom a une signification très personnelle

