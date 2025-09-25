À 50 ans, Angelina Jolie éblouit en robe noire velours

L’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne a dernièrement marqué le Festival international du film de San Sebastián lors de la présentation du film « Couture », incarnant une élégance intemporelle dans une longue robe noire en velours à fines bretelles malgré la pluie.

Une apparition glamour au Festival de San Sebastián

Sur le tapis rouge, Angelina Jolie a choisi une robe fluide, rehaussée d’escarpins noirs et de bijoux discrets. Son allure, minimaliste mais chic, révèle l’essence du style hollywoodien : une silhouette sublimée par la simplicité raffinée du velours et un maquillage classique aux lèvres rouge subtile.

Entre émotion intime et message universel

Venue défendre le film « Couture », où elle interprète une réalisatrice confrontée au cancer, la star a ému lors de la conférence de presse en évoquant le deuil de sa mère et son rapport aux épreuves, rappelant l’importance de la liberté de choisir et de la solidarité dans l’adversité.

En définitive, cette apparition rappelle que la maturité et l’engagement peuvent se conjuguer avec élégance, confirmant Angelina Jolie parmi les plus grandes figures du cinéma et de la mode.