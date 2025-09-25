Le 3ème enfant de Rihanna est né : son prénom a une signification très personnelle

Rihanna et A$AP Rocky sont devenus parents pour la troisième fois. La chanteuse a révélé la nouvelle le 24 septembre sur Instagram, en partageant le prénom de sa fille et la signification très personnelle qui s’y cache.

Une petite fille après deux garçons

Après RZA, né en 2022, et Riot Rose, né en 2023, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’une petite fille. Née le 13 septembre 2025, l’enfant s’appelle Rocki Irish Mayers, comme l’a annoncé Rihanna à ses 150 millions d’abonnés. La chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d’affaires barbadienne a accompagné cette révélation d’une photo tendre où elle serre son bébé dans ses bras.

La tradition des prénoms en « R »

Le couple poursuit son clin d’œil familial autour de la lettre R. Robyn Rihanna Fenty dite Rihanna partage cette initiale avec Rakim, le prénom d’A$AP Rocky. Le choix de Rocki s’inscrit donc dans une continuité familiale où chacun porte cette même marque d’union.

Un hommage à leurs racines

Derrière ce prénom se cache un double hommage. « Rocki » rappelle le nom de scène du rappeur, père de l’enfant, tandis que « Irish » fait référence aux origines irlandaises du défunt père de la chanteuse, Ronald Fenty. C’est une manière pour Rihanna d’honorer son histoire personnelle et de transmettre ce lien à sa fille.

Une grossesse menée plus discrètement

Contrairement à sa spectaculaire annonce de grossesse lors du Met Gala 2025, Rihanna a choisi cette fois une approche plus intime. Peu d’apparitions publiques et aucune confidence avant l’annonce officielle sur ses réseaux sociaux. Le couple, qui a toujours exprimé son désir d’une grande famille, souhaitait préserver ce moment dans un cadre plus privé, avant de le partager au monde entier.

Avec cette naissance, Rihanna et A$AP Rocky confirment ainsi leur volonté de bâtir une famille soudée où chaque détail, jusque dans le choix des prénoms, reflète leur histoire et leurs valeurs. Entre hommage aux origines, clin d’œil amoureux et désir de transmission, Rocki Irish vient compléter ce tableau symbolique. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi pour la star et son compagnon, désormais comblés par l’arrivée de leur petite fille.