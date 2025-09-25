Le 3ème enfant de Rihanna est né : son prénom a une signification très personnelle

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna et A$AP Rocky sont devenus parents pour la troisième fois. La chanteuse a révélé la nouvelle le 24 septembre sur Instagram, en partageant le prénom de sa fille et la signification très personnelle qui s’y cache.

Une petite fille après deux garçons

Après RZA, né en 2022, et Riot Rose, né en 2023, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’une petite fille. Née le 13 septembre 2025, l’enfant s’appelle Rocki Irish Mayers, comme l’a annoncé Rihanna à ses 150 millions d’abonnés. La chanteuse, parolière, actrice, styliste et femme d’affaires barbadienne a accompagné cette révélation d’une photo tendre où elle serre son bébé dans ses bras.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

La tradition des prénoms en « R »

Le couple poursuit son clin d’œil familial autour de la lettre R. Robyn Rihanna Fenty dite Rihanna partage cette initiale avec Rakim, le prénom d’A$AP Rocky. Le choix de Rocki s’inscrit donc dans une continuité familiale où chacun porte cette même marque d’union.

Un hommage à leurs racines

Derrière ce prénom se cache un double hommage. « Rocki » rappelle le nom de scène du rappeur, père de l’enfant, tandis que « Irish » fait référence aux origines irlandaises du défunt père de la chanteuse, Ronald Fenty. C’est une manière pour Rihanna d’honorer son histoire personnelle et de transmettre ce lien à sa fille.

Une grossesse menée plus discrètement

Contrairement à sa spectaculaire annonce de grossesse lors du Met Gala 2025, Rihanna a choisi cette fois une approche plus intime. Peu d’apparitions publiques et aucune confidence avant l’annonce officielle sur ses réseaux sociaux. Le couple, qui a toujours exprimé son désir d’une grande famille, souhaitait préserver ce moment dans un cadre plus privé, avant de le partager au monde entier.

Avec cette naissance, Rihanna et A$AP Rocky confirment ainsi leur volonté de bâtir une famille soudée où chaque détail, jusque dans le choix des prénoms, reflète leur histoire et leurs valeurs. Entre hommage aux origines, clin d’œil amoureux et désir de transmission, Rocki Irish vient compléter ce tableau symbolique. Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi pour la star et son compagnon, désormais comblés par l’arrivée de leur petite fille.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
À 50 ans, Angelina Jolie éblouit en robe noire velours
Article suivant
Cette joueuse de foot impressionne en jouant au bord d’une piscine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette joueuse de foot impressionne en jouant au bord d’une piscine

La footballeuse Suisse Alisha Lehmann a dernièrement fait parler d’elle sur Instagram. La joueuse du Como Women a...

À 50 ans, Angelina Jolie éblouit en robe noire velours

L'actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne a dernièrement marqué le Festival international...

À 47 ans, Nicole Scherzinger fait sensation sur le sable chaud

Nicole Scherzinger continue d’éblouir ses fans. La chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine d'origine hawaïenne a dernièrement partagé...

« La ressemblance est folle » : à 31 ans, cette actrice va incarner Madonna au cinéma

C’est officiel : Julia Garner prêtera ses traits à Madonna dans un biopic consacré à la vie de...

« Fini le look de diva » : à 52 ans, Gwyneth Paltrow s’affiche au naturel

Gwyneth Paltrow a dernièrement surpris ses fans sur Instagram en délaissant son allure de "diva" pour un style...

« Cette femme ne vieillit pas ! » : à 62 ans, Demi Moore surprend avec une nouvelle coupe

Demi Moore prouve une fois encore son pouvoir de fascination. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a récemment dévoilé...